Justin Bieber duetta con Juice WRLD, e viene qualche brivido. Wandered To LA, infatti, è un estratto da Fighting Demons (2021), il secondo album postumo del compianto rapper statunitense.

Wandered To LA è un brano urban in cui le voci dei due artisti sono filtrate con l’autotune. Il singolo fa parte di Fighting Demons, il secondo disco postumo di Juice WRLD dopo Legends Never Die (2020). Wandered To LA è disponibile da oggi in rotazione radiofonica.

In questo brano Justin Bieber duetta con Juice WRLD. Il testo racconta il problema dell’ansia e della stigma che spesso ruota intorno alle persone che soffrono questo disturbo. Il brano segue il primo singolo Already Dead e si unisce agli altri duetti presenti in Fighting Demons come Feline in cui Juice WRLD duetta con Polo G e Trippie Redd e Girl Of My Dreams, un featuring con Suga e i BTS.

Fighting Demons è stato lanciato il 10 dicembre a pochi giorni da quello che sarebbe stato il 23esimo compleanno del rapper, nato a Chicago il 2 dicembre 1998. Juice WRLD è morto l’8 dicembre 2019.

L’8 dicembre 2019 Juice WRLD, nome d’arte di Jarad Higgins, stava viaggiando a bordo del suo jet privato verso l’aeroporto di Chicago Midway. Ad attendere il velivolo c’era gli agenti di polizia, avvisati da una task force federale per la presenza di armi e droghe a bordo. Una volta atterrato l’aereo, gli agenti erano saliti a bordo per perquisire la cabina e Juice WRLD, secondo la versione del portavoce della polizia di Chicago Anthony Guglielmi, aveva iniziato a manifestare sintomi da convulsioni.

Gli agenti gli avevano somministrato il Narcan, un farmaco impiegato in caso di overdose da oppioidi, per poi trasportarlo presso il Christ Hospital. I risultati dell’autopsia arrivarono a gennaio 2020, quando il medico legale della Contea di Cook stabilì che ad uccidere il rapper era stata un’overdose accidentale di ossicodone e codeina.

[Intro: Juice WRLD]

I wandered to LA, wandered to LA

True story

[Chorus: Juice WRLD]

I wandered to LA hopin’ to explore

Little did I know, I’d find a little more

Love at my hotel room door

From the bed to the hotel room floor

I wandered to LA hopin’ to explore

Little did I know, I’d find a little more

Love at my hotel room door

From the bed to the hotel room floor

[Verse 1: Juice WRLD]

Maybe it’s the love, maybe it’s the drugs

Maybe it’s because my girlfriend is the plug

Cocaine strums like guitar chords

She loves drugs, she goes hardcore

She’s hidin’ from the truth, it’s under the rug

Maybe it’s because the lies, they fill the room

You see the ghost on her front porch

You see the blood at her front door

We were doin’ Xans in a Honda Accord

Lookin’ at the things that we couldn’t afford

Fantasies became reality, but only for one of us

[Chorus: Juice WRLD]

I wandered to LA hopin’ to explore

Little did I know, I’d find a little more

Love at my hotel room door

From the bed to the hotel room floor

[Verse 2: Justin Bieber]

Pillowtalkin’ ‘bout our future and our dreams

Speakin’ ‘bout how life ain’t really as it seems

Reminiscin’ ‘bout the days you broke my heart

Thankful that we worked it out, we come so far (Come so far)

Say you gotta give me space and let me breathe (Let me breathe)

Say you gotta give me lovin’, that I need (That I need)

Still we gotta focus on the little things (Little things)

If I want to end up how we used to be (Used to be)

And I don’t wanna hear you say-ay (Say-ay)

That you don’t want to be with me (Be with me)

Especially when I need some company (Company)

That’s why I need you to come for me (Come for me)

[Chorus: Juice WRLD]

I wandered to LA hopin’ to explore

Little did I know, I’d find a little more

Love at my hotel room door

From the bed to the hotel room floor

Wandered to LA hopin’ to explore

Little did I know, I’d find a little more

Love at my hotel room door

From the bed to the hotel room floor

[Outro: Juice WRLD]

Ooh, I’m the elephant in the room

Ooh, ooh, my nightmares are startin’ to come true