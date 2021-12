Col finale di Versailles 3 in onda su La7 il 18 dicembre, termina la programmazione del dramma anglo-francese in costume dedicato al Re Sole, che ha debuttato in chiaro quest’autunno sulla settima rete dopo l’approdo su Netflix nel 2018.

Il finale di Versailles 3 è composto dagli ultimi 3 episodi, che concludono il period drama ambientato durante il regno di Luigi XIV, interpretato da George Blagden, alla corte di Francia nella sfarzosa reggia di Versailles: la serie termina il suo arco narrativo in coincidenza con la fine del regime assolutista del Re Sole (qui le trame degli episodi 8, 9 e 10, trasmessi sabato 18 dicembre su La7 dalle 21.10).

Il finale di Versailles 3 rappresenta anche la conclusione della serie, che non è stata rinnovata per un quarto capitolo da Canal+. Tecnicamente, almeno a sentire i dirigenti dell’emittente, non si è trattato però di una cancellazione, visto che il progetto originario prevedeva proprio tre stagioni. In un’intervista con Variety nel 2018, anno d’uscita della terza stagione, il dirigente di Canal+ Fabrice de la Patelliere ha rivelato perché la saga si conclude col decimo episodio della terza stagione.

Fin dall’inizio, il produttore di Versailles Claude Chelli ci aveva parlato della realizzazione di tre stagioni. La serie aveva lo scopo di raccontare la maturità e l’ascesa al potere di Luigi XIV e mostrare come costruì Versailles per radunare i suoi nobili, affermando il suo potere assoluto. Alla fine della terza stagione, Luigi XIV ha raggiunto il potere assoluto, ha 46 o 47 anni, quindi siamo arrivati ​​alla fine dell’arco narrativo che avevamo immaginato per questa serie.

Il finale di Versailles 3 in onda il 18 dicembre su La7 sarà disponibile in streaming sul sito de La7 subito dopo la messa in onda in prima tv in chiaro e in prima serata. L’intera serie resta fruibile in streaming su Netflix.

