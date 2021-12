Gigi d’Agostino sta male. Con un annuncio drammatico sui social nel giorno del suo compleanno, il Dj per eccellenza, volto di una generazione, ha deciso di approfittare dei messaggi di auguri e di affetto che sono giunti in questa giornata per rivelare l’amara verità senza usare mezzi termini e rilanciando: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo”.

Il dj noto anche come Gigi Dag, al secolo Luigino Celestino Di Agostino, ha deciso di raccontare ai fan quello che, nell’ultimo periodo, lo ha visto impegnato in una faticosa lotta e il suo post in poche ore ha raggiunto migliaia di like e decine di messaggi di forza e sostegno. In particolare, il dj di “L’amour toujours” e “Bla bla bla” ha scritto sui social:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo…. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore… Gigi

Maestro della dance italiana a partire dagli anni Novanta, Gigi D’Agostino ha ringraziato i fan per gli auguri di compleanno ma non ha specificato di quale patologia si tratti ma in molti hanno subito pensato ad un tumore. Siamo sicuri che il polverone che si è sollevato in queste ore intorno all’annuncio del DJ nei prossimi giorni potrebbe portare a nuovi dettagli e a nuove dichiarazioni.

Ecco il post integrale pubblicato nel pomeriggio dal DJ: