Dobbiamo fare i conti con qualcosa come undici dispositivi Xiaomi che risultano in offerta su MediaWorld, grazie ad una campagna totalmente dedicata al produttore asiatico. Si tratta di promozioni che potranno essere sfruttate fino al prossimo 20 dicembre, con alcune occasioni che potrebbero fare la differenza. Secondo quanto raccolto stamane, dovreste trovare disponibilità dei prodotti indicati sia negli store fisici, sia in quello online. Ovviamente, fino a quanto non ci sarà l’eventuale esaurimento delle scorte.

Occhio a svariati Xiaomi in offerta con MediaWorld fino al 20 dicembre

Si torna a parlare di MediaWorld, dunque, dopo che le luci dei riflettori sono state puntate sulla PS5 nella giornata di mercoledì, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo. Tornando alle occasioni Xiaomi, ci sono effettivamente diverse promozioni da mettere in evidenza. Andiamo con ordine, perché si parte dal cosiddetto Redmi 9A a 99,99 euro, cui possiamo aggiungere Xiaomi Mi Electric Scooter Essential a 249 euro. Quest’ultimo, a quanto pare, sta riscuotendo un discreto successo in Italia.

Ancora, massima attenzione verso il Redmi Note 8 2021 brand TIM a 129,99 euro. Con un budget un po’ più elevato troviamo anche Xiaomi Vacuum Cleaner G10 a 229,99 euro. Le offerte MediaWorld prevedono poi acquisti meno impegnativi, come Xiaomi LED Bulb a 9,99 euro, Xiaomi 360° Camera da interno a 29,99 euro, fino ad arrivare a Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker a 39,99 euro.

A chiudere il cerchio, troviamo una serie di prodotti che, grazie a MediaWorld, potrebbero fare la differenza per chi non ha a disposizione un budget particolarmente alto. Basti pensare al Redmi Note 10 Pro 6-128 GB a 269 euro, oltre a Redmi 10 4-128 GB brand WINDTRE a 179,99 euro, Redmi 9C 4-128 GB a 149,99 euro e al solito Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a 44,99 euro. Occhio dunque alla scadenza fissata il prossimo 20 dicembre per gli utenti interessati.