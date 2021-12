I vincitori di Sanremo Giovani sono Yuman, Tananai e Matteo Romano, che dall’1 al 5 febbraio potranno partecipare al Festival di Sanremo 2022 insieme ai Big. I loro nomi sono stati annunciati durante la finale della gara andata in onda ieri, mercoledì 15 dicembre, su Rai 1.

Yuman con Mille Notti

Yuman ha presentato il suo pezzo Mille Notti, una ballata intensa in cui il giovane artista racconta la forza necessaria da ritrovare per superare i momenti difficili.

Yuman, di madre romana e padre capoverdiano, ha viaggiato tra Londra e Berlino e in questo fermento ha maturato le sue prime esperienze musicali. A Roma ha incontrato Francesco Cataldo che ora è il suo produttore. Il suo primo album è Naked Thoughts, pubblicato nel 2019. Alla gara con i Big Yuman parteciperà con il brano Ora E Qui.

Tananai con Esagerata

Il brano con cui Tananai si è aggiudicato l’accesso al Festival di Sanremo 2022 è Esagerata, una canzone che racconta una coppia che ha perso ogni equilibrio ma che non ha il coraggio di chiudere la relazione. Il brano è stato scritto e arrangiato interamente dall’artista insieme al suo produttore d.whale.

Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, vanta una discreta esperienza discografica: ha duettato con Fedez nel brano Le Madri Degli Altri presente nell’ultimo disco Disumano (2021). Alla gara con i Big Tananai parteciperà con il brano Sesso Occasionale.

Matteo Romano con Testa E Croce

Matteo Romano ha vinto la finale di Sanremo Giovani con Testa E Croce. Insieme ai due colleghi potrà accedere al Festival di Sanremo 2022 insieme ai Big. Il testo è stato scritto con Federica Abbate il brano è stato prodotto da Katoo, che insieme hanno lavorato per ricostruire una vicenda personale di Matteo. Testa E Croce parla dell’importanza di allontanarci dalle persone che non ci fanno stare bene, anche se proviamo un sentimento per loro.

Matteo Romano ha 19 anni e vive a Cuneo. Alla sua giovanissima età vanta doppio platino per il singolo d’esordio Concedimi e oggi festeggia tra i vincitori di Sanremo Giovani. Alla gara con i Big Matteo Romano parteciperà con il brano Virale.