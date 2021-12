Why Women Kill 3 conquista il suo posto nel catalogo di Paramount+, il servizio di streaming di ViacomCBS: lo streamer ha annunciato il rinnovo della sua serie antologica originale per una nuova stagione. Si tratta del format creato da Marc Cherry, l’ideatore di un classico della serialità come Desperate Housewives e del meno fortunato Devious Maids.

Why Women Kill 3 si aggiunge alle prime due stagioni della commedia nera al femminile, attualmente disponibili per lo streaming in esclusiva su Paramount+. La serie “esplora le intricate vite dei suoi personaggi femminili con uno stile, un fascino e un umorismo oscuro che solo Marc Cherry può fornire“, ha affermato Nicole Clemens, Presidente della divisione Paramount+ Original Scripted Series parlando del rinnovo.

La conferma di Why Women Kill 3 arriva dopo i risultati positivi ottenuti dalla seconda stagione, ambientata nella Los Angeles del 1949, che ha visto nel cast Allison Tolman, Lana Parrilla, BK Cannon, Jordane Christie, Matthew Daddario, Veronica Falcón e Nick Frost. Come ha fatto sapere la dirigente, annunciando la produzione della terza stagione, la serie si è rivelata uno dei titoli dal miglior rendimento del catalogo.

Siamo così entusiasti che il pubblico della serie continui a crescere, con la seconda stagione di Why Women Kill che si classifica tra le prime 10 serie su Paramount+ in termini sia di coinvolgimento complessivo che di acquisizione di nuovi abbonati. Non vediamo l’ora di condividere il nuovo cast di personaggi avvincenti e scandalosi che Marc Cherry ha creato quando la serie tornerà per la sua terza stagione.

Why Women Kill 3 sarà prodotta da CBS Studios e Imagine Television Studios: alla produzione esecutiva c’è il creatore Marc Cherry insieme a Brian Grazer della società Imagine, Michael Hanel e Mindy Schultheis di Acme Productions, Marc Webb, Samie Kim Falvey, Francie Calfo e David Warren. La serie è distribuita a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group.

Continua a leggere su optimagazine.com