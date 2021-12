Adesso è ufficiale il nuovo OPPO Find N, il pieghevole compatto del produttore cinese. Parliamo chiaramente di un dispositivo di fascia alta e con rapporto di forma di 18:9 nel momento in cui è ripiegato. I due schermi hanno diagonali da 5.49 pollici (esterno) e 7.1 pollici (interno), cosa che rende l’OPPO Find N decisamente interessante. Il telefono include il Serene Display, realizzato cin 12 diversi layer per assicurare una certa qualità costruttiva (l’ultimo strato è un vetro UTG con spesso da 0,03mm, e flessibile).

Il pannello flessibile è un OLED LTPO da frequenza di refresh rate fino a 120Hz e risoluzione di poco superiore al FullHD. La cerniera Flexion Hinge è stata ideata con 136 differenti componenti per ridurre l’effetto piega. L’OPPO Find N è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di memoria interna UFS 3.1. La batteria ha una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC a 33W (15W wireless e inversa). Presente a bordo dell’OPPO Find N uno speaker stereo ed un comparto fotografico posteriore con un sensore principale da 50MP Sony IMX766 (apertura f/1.8 e OIS), un ultra-wide da 16MP Sony IMX481 (apertura f/2.2) ed un teleobiettivo da 13MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale (interna) corrisponde ad un sensore Sony IMX615 da 32MP (apertura f/2.4).

Non manca il lettore delle impronte digitali fisico, disposto sul versante laterale. Tra le connettività presenti il 5G, il Bluetooth 5.2, l’NFC ed il GPS. Le dimensioni generali del telefono corrispondono a 132.6 x 73 x 15.9 mm da chiuso e ad 132.6 x 140.2 x 7.8 mm da aperto (peso di 276 gr.). L’OPPO Find N potrà essere acquistato dal 23 dicembre sul mercato cinese a partire da 7699 CNY (il corrispettivo di 1072 euro al cambio attuale). Il device arriverà anche in Italia, ad un prezzo non ancora specificato.

