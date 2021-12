La serie Zorro torna in tv con un volto nuovo e ben noto al grande pubblico. Disney Branded Television sta sviluppando una rivisitazione dell’iconico format d’azione/western dedicato al popolare personaggio di Don Diego de la Vega, nato dalla penna di Johnston McCulley.

La nuova serie Zorro rievocherà l’immaginario delle storie dell’affascinante spadaccino fuorilegge, che per l’occasione sarà interpretato da Wilmer Valderrama: l’attore di NCIS, interprete del personaggio dell’agente speciale Nick Torres, sarà sia produttore esecutivo che protagonista nei panni del cavaliere mascherato.

La serie Zorro targata Disney vede a bordo come produttori esecutivi Gary Marsh, presidente uscente e chief creative officer, Disney Branded Television, come parte del suo nuovo banner di produzione pluriennale presso Disney General Entertainment, e John Gertz di Zorro Productions, Inc. La stessa Disney ha prodotto l’adattamento più apprezzato delle storie di Zorro, con la serie da 78 episodi in onda dal 1957 al 1959 in USA e dal 1966 in poi in Italia, inizialmente trasmessa in bianco e nero con il titolo La spada di Zorro e successivamente colorata e ridoppiata negli anni novanta. All’epoca il protagonista Don Diego de la Vega/Zorro fu interpretato da Guy Williams.

Il nuovo volto della serie Zorro in arrivo su Disney+, lo statunitense di origini colombiane e venezuelane Valderrama, ha annunciato così il nuovo progetto, che sente particolarmente suo perché valorizza le sue radici latine, ma senza riferimenti a quanto quest’impegno influirà sulla sua permanenza in NCIS.

Crescendo, Zorro è stato l’unico personaggio che mi ha fatto sentire, come latino, di poter essere un eroe. Come adulto e narratore, ho una responsabilità nelle storie che aiuto a dare vita. Collaborare con Gary e Disney per riportare Zorro in famiglia dopo 60 anni ed essere parte dell’eredità per gli altri bambini di sapere che anche loro possono essere gli eroi delle loro stesse storie è un sogno che diventa realtà.

Parlando della serie Zorro in sviluppo, il presidente di Disney Branded Television Ayo Davis ha spiegato qual è la missione di questo revival.

Stiamo reimmaginando questo classico Disney come un pezzo d’epoca avvincente, ambientato a Pueblo de Los Angeles, ma raccontato in uno stile telenovela molto moderno – con personaggi contemporanei riccamente disegnati e relazioni contrapposte al azione, dramma, suspense e umorismo dell’originale, iconico Zorro. Wilmer condivide il nostro impegno a riflettere l’interessante e ricca diversità dell’esperienza umana e non vediamo l’ora di offrire una storia culturalmente rilevante e divertente con personaggi iconici che si connetteranno con i nostri spettatori per le generazioni a venire.

