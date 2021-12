Sweet Valley High potrebbe presto tornare in onda con un nuovo adattamento, un reboot della serie adolescenziale diventata popolarissima tra i ragazzi e le ragazze cresciuti negli anni Novanta. Il progetto sarebbe in sviluppo presso The CW, secondo Deadline, e dovrebbe rappresentare una rilettura moderna della storica serie di libri best-seller per giovani adulti di Francine Pascal. Si tratterà del secondo adattamento dei romanzi, dopo il successo internazionale delle quattro stagioni realizzate dal 1994 al 1997, che ha consacrato le protagoniste, le gemelle Brittany e Cynthia Daniel.

Il reboot di Sweet Valley High, se entrerà in produzione, si intitolerà semplicemente Sweet Valley: a lavoro sul progetto ci sono gli ideatori di Gossip Girl Josh Schwartz e Stephanie Savage e saranno CBS Studios e Paramount TV Studios a realizzare gli episodi. Si tratta dell’ennesimo reboot per The CW, ormai specializzata nel recuperare vecchi titoli e riportarli in tv con nuovi volti e tematiche più contemporanee: ci sono stati numerosi tentativi in questo senso, più o meno riusciti, dal contestato Streghe (che non è piaciuto nemmeno alle storiche protagoniste della serie originale) a Roswell, passando per il recente adattamento di Walker Texas Ranger in Walker con protagonista Jared Padalecki.

Nel caso di Sweet Valley High, la serie ha avuto un notevole successo negli anni Novanta in diversi Paesi, Italia compresa: il teen drama ha raccontato le avventure di Elizabeth (Cynthia Daniel) e Jessica Wakefield (Brittany Daniel), due gemelle dai caratteri decisamente agli antipodi con un rapporto profondo ma connotato da una smaccata rivalità. Le due liceali nel corso delle stagioni hanno vissuto storie d’amore, tradimenti, amicizie e competizioni coi loro compagni di scuola e amici nel liceo di una immaginaria cittadina della California. Diventata un titolo di culto per un’intera generazione, anche grazie ad una sigla che contribuì alla sua popolarità, la serie originale conta ben 88 episodi, basati sugli oltre 180 libri pubblicati da Francine Pascal tra il 1983 e il 2003.

La stessa collana che ha ispirato Sweet Valley High sarà il materiale di partenza per il reboot, che dovrà essere valutato da The CW sulla base di un episodio pilota. Solo allora si scoprirà se il nuovo format sarà davvero commissionato dall’emittente per un’intera stagione. Troppo presto per dire se Brittany e Cynthia Daniel saranno coinvolte per un cameo, ma potrebbe essere un buon modo per attirare anche gli spettatori dell’epoca. Eccole oggi.

IG: @ Iambdaniel

Continua a leggere su optimagazine.com