Jeff Garlin ha lasciato The Goldbergs, e non certo per sua volontà. L’attore ha raggiunto un accoro con la produzione per terminare la sua avventura professionale, al culmine di un’indagine su presunti comportamenti molesti che avrebbe tenuto sul set, denunciati da più persone nel corso degli anni.

La decisione di liberarsi del volto di The Goldbergs è stata presa questa settimana e annunciata al cast e alla troupe senza preavviso, a cose ormai fatte. Secondo The Hollywood Reporter la dipartita di Garlin è stata comunicata a tutti da un produttore veterano della serie, dopo che l’attore e Sony Pictures Television hanno raggiunto un accordo reciproco. Non è ancora chiaro come uscirà di scena il suo personaggio, visto che al momento dell’addio l’attore non aveva ancora completato la produzione dell’attuale stagione da 18 episodi.

L’irascibile Murray di The Goldbergs dovrà in qualche modo dire addio alla sua famiglia, sulle cui dinamiche si basa l’intera sitcom: negli ultimi mesi il clima intorno a Garlin era diventato talmente pesante che si vociferava già questa fosse la sua ultima stagione e che non sarebbe tornato in un’ipotetica decima edizione dello show, a questo punto anch’essa a rischio mancato rinnovo.

La star di The Goldbergs e di Curb Your Enthusiasm Vanity Fair è finita sotto indagine per la sua presunta “condotta verbale e fisica sul set che ha messo le persone a disagio“. In precedenza Garlin si era difeso in un’intervista a Vanity Fair sostenendo che le risorse umane lo hanno contattato per tre anni di fila per discutere del suo comportamento, dopo che i membri dello staff della sitcom della ABC si erano lamentati del un linguaggio inappropriato e dei suoi approcci fisici.

È sempre la stessa cosa. Riguarda me e la mia stupidità sul set. Non pensano che sia appropriato. Io penso di sì. Ecco a che punto siamo. Non sono stato licenziato per questo. La pensiamo solo in modo diverso.

Il protagonista di The Goldbergs, alla domanda esplicita sui membri dello staff che hanno lamentato di essere stati “umiliati e mancati di rispetto“, Garlin ha risposto di essere “un comico” che fa battute e scherzi, ma senza intenti molesti: “Se qualcuno si offende per quello che dico, tutto quello che posso dire è che mi dispiace. Ok? Non ho mai approcciato fisicamente nessuno, per nessun motivo, quindi trovo tutto ciò terribilmente confuso e falso“.

