Il concerto di Guè Pequeno a Milano in programma per il mese di dicembre è rimandato al 2022. Lo show si sposta di un paio di mesi, in seguito alle nuove ordinanze a proposito di concerti dal vivo in locali al chiuso, per contenere la pandemia da covid-19.

Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista il concerto soldout di Guè Pequeno a Milano che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique viene oggi rimandato al 24 febbraio 2022 nella stessa location.

Thaurus si vede costretta a rimandare il concerto in ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale sugli eventi live a capienza piena in piedi.

Nel mese di dicembre, infatti, allo stato attuale delle cose, non sarebbe stato possibile per l’artista tenere un concerto con capienza completa. Per questo motivo, l’agenzia di Booking ha deciso di posticipare l’evento al mese di febbraio del prossimo anno, rimandandolo solo di una manciata di settimane. I fan dovranno dunque attendere e intanto ascoltare il nuovo disco, Gvesvs, disponibile da qualche giorno e già ai vertici delle classifiche di vendita.

Info su biglietti e rimborso

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, è possibile chiedere il rimborso da domani 17 dicembre fino al 10 gennaio 2022. Non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per il concerto visto il tutto esaurito registrato in prevendita.

Il concerto al Fabrique di Milano era stato annunciato a novembre e aveva registrato il soldout Inn pochi giorni. Un evento unico e irripetibile per i fan di Guè, per festeggiare il cantante e la sua carriera attraverso una speciale scaletta. Nel corso della serata, solo rimandata – lo ricordiamo -, le migliori hit del suo repertorio ma anche brani di culto, tracce rare e pezzi inediti.

La grande festa celebrativa è rimandata al mese di febbraio.