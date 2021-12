Siamo appena a dicembre 2021, eppure c’è già grande attesa per i prossimi iPhone 14. Quattro dispositivi destinati a fare il proprio esordio sul mercato, con ogni probabilità, in attesa di capire quali saranno i progetti reali di Apple per fare la differenza in un settore sempre più competitivo. Dopo alcune indiscrezioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, proviamo a riepilogare le informazioni attualmente disponibili, partendo dal presupposto che dalla mela morsicata non siano giunti ancora segnali ufficiali in merito.

Cosa è lecito aspettarsi dalla scheda tecnica degli iPhone 14

Per quanto riguarda i due iPhone 14 Pro, vale a dire i device più evoluti di questa famiglia dal punto di vista hardware, bisogna tenere in considerazione diversi plus. Per quanto riguarda le dimensioni, qui dovremmo spaziare tra 6,1 e 6,7 pollici. Niente notch, Face ID sotto il display, mentre è confermato al momento il foro per la fotocamera frontale. A questo aggiungiamo il display 120Hz ProMotion, fotocamera a triplo obiettivo, con una lente grandangolare da 48 megapixel.

I rumors ci parlano anche di un materiale particolare in titanio per gli iPhone 14 Pro, nonostante il design dovrebbe essere simile a quello dell’iPhone 13. A chiudere abbiamo 8 GB di RAM, il processore A16 5nm, il supporto al 5G, funzioni di emergenza via satellite ed il Wi-Fi 6E. Per quanto riguarda gli iPhone 14 standard, le differenze dovrebbero focalizzarsi sulla configurazione della fotocamera con doppio obiettivo ed un limitato bump della fotocamera possibile. A questo si aggiunge l’utilizzo di materiale in alluminio e la dotazione di 6 GB di memoria RAM.

Inutile dire che la situazione sarà indubbiamente più chiara nei prossimi mesi, ma al momento tutti gli addetti ai lavori convergono verso questo percorso. Staremo a vedere se sarà quello definitivo o meno, in base a quanto stabilito sui nuovi iPhone 14.