Gibbs tornerà in NCIS insieme a DiNozzo? Per ora è poco più di una suggestione, ma sono in tanti tra i fan storici a sperare che ci sia qualcosa di fondato negli indizi che l’attore Michael Weatherly sembra intento a disseminare sui social.

Se Gibbs tornerà in NCIS nel corso di questa stagione o per un eventuale finale della serie è tutto da vedere, ma le speranze si fanno più concrete dopo che il protagonista di Bull, ex interprete di Tony DiNozzo in NCIS, ha pubblicato alcuni tweet in cui allude in vario modo allo storico procedural di CBS.

L’auspicio è che Gibbs tornerà in NCIS insieme a DiNozzo, un’ipotesi che inizia a circolare in rete proprio per via dell’attività di Weatherly su Twitter. Il 6 dicembre l’attore ha pubblicato una clip scherzosa in cui interroga un albero di Natale e a corredo del video ha scritto: “È tempo per alcune domande trabocchetto di Natale #ncis“. Quando la telecamera si è girata verso di lui, Weatherly si è mostrato con in testa un cappello col logo dell’NCIS. In un post immediatamente precedente, ha anche citato il personaggio di Gibbs, sostenendo di averlo sognato e stuzzicando così la curiosità dei fan storici: “Questo ragazzo mi ha svegliato questa mattina. Poi ho capito che era ancora un sogno. Non smetteva di parlare di Gibbs e della sua fondina da spalla“. Ancora, ultimo in ordine di tempo, in un altro tweet l’ex DiNozzo ha pubblicato un video in cui guardava una replica di NCIS e salutava il collega Sean Murray.

This guy woke me up this morning. Then I realized it was still a dream. He wouldn’t stop talking about Gibbs. And his shoulder holster. #ncis dream pic.twitter.com/4GbBlWtNkq — Michael Weatherly (@M_Weatherly) December 5, 2021

This morning with my coffee, tired of crazy news and a shocking lack of understanding in the world, I came across this rerun with Dad… and it made me happy. Love to all and especially Senior. And The Perfect ⁦@SeanHMurray⁩ , of course. pic.twitter.com/44Zls0FawO — Michael Weatherly (@M_Weatherly) December 11, 2021

Se davvero Gibbs tornerà in NCIS l’occasione giusta potrebbe essere il finale della stagione e magari quello dell’intera serie, visti i dubbi sulla necessità di proseguire oltre senza lo storico protagonista. Se a lui si aggiungesse anche DiNozzo, con la prima apparizione di Weatherly dopo il suo addio al cast nella stagione 13, potrebbe trattarsi davvero del canto del cigno per questo format che continua a riscuotere un successo di pubblico notevole per la sua longevità, ma ha ormai perso quasi tutti i volti originali e certamente ha esaurito la sua spinta propulsiva in termini di trame e archi narrativi.