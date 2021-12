Una nuova ed incredibile offerta è nata grazie alla partnership tra PayPal e Unieuro, con validità fino al 25 dicembre 2021. In cosa consiste tale novità? Con l’utilizzo di un coupon, che troverete più avanti, si avrà la possibilità di usufruire uno sconto extra del valore di 10 euro, da applicare su tutti gli acquisti online effettuati sullo store di Unieuro. Occorre, però, fare una spesa minima di 99 euro e pagare, ovviamente, tramite PayPal. Nel dettaglio, per utilizzare questa interessante e speciale promozione è opportuno recarsi sullo store online di Unieuro cliccando su questo indirizzo e procedere agli acquisti con una spesa minima (di ognuno) di 99 euro e selezionando tutti i prodotti che preferite comprare. Una volta fatto ciò occorre utilizzare il seguente coupon prima di ultimare il pagamento: PAYPALXMAS.

Ricordiamo che questa super promozione, ideata dalla collaborazione tra PayPal e Unieuro, sarà valida su tutti i prodotti presenti sul catalogo dello store online, esclusi quelli del volantino, negli speciali e gli articoli in pre-ordine. Inoltre, l’offerta è valida fino al 25 dicembre 2021 ed include un codice sconto del valore di 10 euro, che potrete sfruttare per acquistare qualsiasi prodotto del catalogo online, dove tra l’altro troverete una vasta quantità di smartphone Android da non perdere. Natale, appunto, è ormai alle porte e questi sono gli ultimi giorni utili per fare regalini per se stessi, per familiari e amici. Un’occasione come questa da non lasciarsi assolutamente scappare.

Per quanto riguarda i termini e le condizioni di utilizzo, il codice sconto non è cumulabile con altri, ma solo con sconti o iniziative promozionali eventualmente presenti sull’e-commerce e sull’app Unieuro, salvo le seguenti esclusioni: le offerte presenti sul volantino, le offerte speciali e i prodotti in preorder. Il codice promozionale non ha un valore monetario, dunque non può essere convertito in denaro, ed è valido dal 13/12/2021 al 25/12/2021. L’offerta esclude le spese di consegna.

