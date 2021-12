Un’importante novità è giunta quest’oggi, 16 dicembre, per tutti i possessori di Google TV: infatti, gli utenti troveranno anche RaiPlay, il servizio streaming della Rai, tra le app disponibili. La piattaforma OTT si unisce perfettamente al sistema consentendo agli utenti di utilizzare l’assistente vocale per le ricerche tra i vari contenuti. Grazie a questa introduzione, in seguito all’elevato numero di crescita sia nella fascia under45 sia nella fascia più giovane under25, le persone potranno utilizzare il sistema che aiuta loro a scoprire nuovi film in base a dettagliate richieste, selezionando sia contenuti presenti su RaiPlay che di ulteriori app, e potranno anche interagire con l’Assistant Google che si trova sul Chromecast con Google TV.

Tanti contenuti come film, fiction, serie originali, docu serie, programmi TV della Rai, ma anche tanti contenuti per bambini e programmi sportivi, tra cui i prossimi Mondiali FIFA Qatar 2022 di calcio, dato la Rai sarà l’unico broadcaster ufficiale per il nostro Paese. Inoltre, il catalogo proposto dalla televisione italiana sarà presente anche su ‘Watch Actions’ e su ‘Cosa guardare’ e, con un semplice tap, sarà anche possibile vedere film e programmi preferiti offerti in piattaforma, oltre a ricevere consigli utili sui titoli disponibili nel mentre si cercano contenuti online. Insomma, si tratta di risultati raggiunti grazie alla qualità dell’offerta proposta, che include un vasto catalogo di programmi rivolto ad ogni genere di pubblico.

A partite da oggi 16 dicembre, dunque, RaiPlay è ufficialmente entrata a far parte delle app presenti su Google TV. Il programma, quindi, si troverà già preinstallata e proporrà agli utenti suggerimenti inerenti ai contenuti direttamente dalla schermata Home dell’interfaccia utente, proprio nello stesso modo in cui avviene per altre note app (Netflix e Disney+). Tale novità dovrebbe arrivare per tutti, sia per gli utenti che acquisteranno un dispositivo Google TV che per coloro che invece ne sono già in possesso.

