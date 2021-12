Con il finale di Un Professore si conclude la prima stagione della fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann. La scorsa puntata ha segnato un punto di svolta nella storia: Simone e Manuel si sono lasciati andare in un bacio che, tuttavia, ha indignato i social per il modo in cui è stato girato (le polemiche non sono mancate).

Per il figlio di Dante, i problemi non sono finiti: Manuel lo respingerà? Inoltre, le anticipazioni del finale indicano che Simone sarà coinvolto in un brutto incidente.

Nel primo episodio in onda stasera, 16 dicembre, dal titolo Rousseau:

Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia?

A seguire, il finale di stagione, intitolato Nietzsche, ecco la sinossi:

Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un’anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita.

Nel cast e personaggi di Un Professore troviamo: Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante Balestra; Claudia Pandolfi nei panni di Anita; Nicolas Maupas è Simone Balestra; Damiano Gavino è Manuel; Christiane Filangieri è la madre di Simone; Luna Miriam Iansante è Luna; Elisa Cocco è Laura; Davide Divetta è Matteo; Paolo Bessegato è Attilio Lombardi; Federica Cifola è la preside; Andrea Giannini è Zucca; Sara Cardinaletti è Marina Girola; Giorgio Gobbi è Franco De Angelis; Pia Engleberth interpreta Virginia.

L’appuntamento con la sesta puntata, nonché il finale di Un Professore, è per stasera, ore 21:25, su Rai1.