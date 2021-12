Masterchef Italia 11 al via. Si riaccendono i fornelli del talent show culinario più famoso d’Italia e il pubblico affezionato è già pronto a capire e scoprire come andranno le cose dopo dieci anni di onorato servizio. La parola d’ordine per quest’anno sembra essere inclusione e le anticipazioni lo confermano. A partire da oggi, giovedì 16 dicembre, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accompagneranno gli aspiranti chef verso la finale che decreterà il miglior cuoco amatoriale cogliendo il testimone lasciato dal campione uscente, Francesco Aquila.

Anche in Masterchef Italia 11, il vincitore si aggiudicherà 100 mila euro in gettoni d’oro, potrà pubblicare il proprio libro di ricette ed infine accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ma chi ci sarà in lizza per la vittoria e come saranno i nuovi concorrenti?

Il loro volto verrà svelato questa sera quando, nelle prime due puntate, avremo modo di conoscere i 20 concorrenti che saranno selezionati dai giudici con tre sì o con due affrontando la Prova di Abilità. Ad arricchire poi il percorso ci saranno, come sempre, illustri ospiti e chef stellati e, in particolare, le anticipazioni della nuova edizione, la numero 11 del programma, rivelano che si alterneranno al tavolo dei giudici e tra i fornelli anche Marie Robert, Anissa Helou, Lele Usai, Terry Giacomello, Andreas Caminada, Enrico Crippa e l’amato maestro Maestro Iginio Massari per la prova di pasticceria.

L’appuntamento è fissato per oggi, 16 dicembre, con le prime puntate di Masterchef Italia 11 e le selezioni dei nuovi concorrenti tra risate, storie drammatiche e ricordi che smuoveranno dalla sedia anche i nostri tre giudici. Chi otterrà il grembiule entrando di diritto nella masterclass di questa edizione?