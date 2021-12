In una recente intervista è emerso il pensiero di Iva Zanicchi su Claudio Baglioni. L’aquila di Ligonchio non ha criticato l’artista né il suo programma Uà, ma ha fatto una disamina sugli ascolti del format del cantautore confrontandoli con quelli di D’Iva, lo show andato in onda a novembre che l’ha vista nel ruolo di conduttrice.

Gli ascolti di Uà e D’Iva

Ad accomunare i due show è lo scarso riscontro in termini di share. D’Iva e Uà – Uomo Di Varie Età hanno totalizzato una media del 13% di ascolti con un risultato che in termini tecnici viene riportato dalla stampa come “flop”. A sfavorire lo share di Uà, del resto, è stata la puntata di Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci.

Per questi numeri Iva Zanicchi non nasconde una certa delusione, ma si considera comunque all’altezza di un merito più ampio. Entrambi i format erano a trazione musicale, con un focus particolare sugli artisti conduttori (la Zanicchi nel primo caso, Baglioni nel secondo). L’aquila di Ligonchio è stata ascoltata dai microfoni di Oggi e ha parlato a ruota libera dei due programmi, mettendoli a confronto con una nota rivolta al collega Claudio Baglioni.

Iva Zanicchi su Claudio Baglioni

Oggi ha pizzicato Iva Zanicchi sull’argomento degli ascolti, e la cantante ha replicato citando come esempio lo show di Claudio Baglioni. Ecco la sua risposta:

“È andato male? Allora cosa dovrebbe dire Baglioni che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?“.

Ancora, Iva Zanicchi entra nello specifico per sottolineare quali sarebbero stati gli “errori” del cantautore di Piccolo Grande Amore ed ex direttore artistico del Festival di Sanremo:

“Ma ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero, con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Io al confronto ho ricevuto quattro amici a casa. Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto. Gli errori di Baglioni? Ha un repertorio unico ma è un programma freddo, lontano dalla gente”.

Iva Zanicchi sarà in gara al Festival di Sanremo 2022 tra i Big con il brano Voglio Amarti e dice scherzosamente: “Io, Morandi e Ranieri siamo in quota attempati”, e sugli altri concorrenti si lascia scappare una battuta: “Cantanti di cui ignoravo l’esistenza”.