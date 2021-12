Col finale di Loro Uccidono 2 giunge al termine anche in Italia l’apprezzato thriller danese di Viaplay, arrivato in prima tv assoluta lo scorso ottobre su Sky Investigation con la prima stagione.

Il finale di Loro Uccidono 2, con gli ultimi due episodi della stagione, va in onda giovedì 16 dicembre, in prima serata a partire dalle 21.10 sul canale 114 di Sky dedicato ai generi thriller, noir, giallo e poliziesco.

Il finale di Loro Uccidono 2 conclude la programmazione della serie che ha debuttato in Italia in anteprima esclusiva con la prima stagione, dal sottotitolo Nel Buio della Mente, lo scorso 28 ottobre. La serie poliziesca di produzione danese – dal titolo originale Den som dræber – segue le indagini dell’investigatore Jan Michelsen e della profiler criminale Louise Bergstein, chiamati ad indagare su una serie di omicidi brutali.

Ecco le trame del finale di Loro Uccidono 2, composto dagli episodi 7 e 8 in onda il 16 dicembre in prima serata su Sky Investigation, in cui giunge al termine l’investigazione sul cold case riaperto all’inizio della stagione.

Louise ha passato la notte con Peter, ma la terribile verità si nasconde sotto la superficie. Karina cerca da sola di trovare nuove prove nelle indagini e riappare un precedente indizio.

La polizia porta Johannes alla stazione e Louise teme che la verità su di lei e Peter Vinge venga rivelata. Peter si incontra contemporaneamente con la sua ex moglie Masja, che è tornata a casa senza preavviso.

Il finale di Loro Uccidono 2 chiude la seconda stagione, dal sottotitolo Ombre dal Passato, e per il momento anche l’Intera serie. Per ora anche sul portale streaming di Viaplay, infatti, sono disponibili soltanto due capitoli del format. L’intera serie è disponibile anche in streaming nel catalogo di Now.

