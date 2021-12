House of The Dragon è la serie più attesa del 2022, secondo una classifica stilata da IMDB. Lo show prequel è ambientato 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, e si concentra sugli antenati di Daenerys Targaryen, raccontando gli eventi che portarono alla guerra civile conosciuta come la Danza dei Draghi.

Basata sui romanzi di George RR Martin, che hanno fatto da ispirazione anche allo show originale, la serie introdurrà tantissimi nuovi personaggi, tra cui il re Viserys Targaryen (interpretato da Paddy Considine), la sua primogenita, la principessa Rhaenyra (Emma D’Arcy) e il fratello minore, il principe Daemon (Matt Smith), entrambi cavalieri di draghi. Sir Otto Hightower (Rhys Ifans) è l’attuale Primo Cavaliere del Re e Lady Alicent (Olivia Cooke) è sua figlia.

In base alla classifica pubblicata da IMDB (Internet Movie Data Base), scopriamo che il prequel de Il Trono di Spade è la serie più attesa del prossimo anno, battendo anche un altro show molto richiesto: Il Signore degli Anelli, anch’esso prequel della nota saga cinematografica di Peter Jackson, basato sui romanzi di Tolkien. Terzo posto invece per Pam & Tommy, la serie che ripercorre il tumultuoso matrimonio tra Pamela Anderson e Tommy Lee, concentrandosi sullo scandalo del sextape rubato.

Poco attesi, invece, gli show Marvel che ritroviamo in basso alla classifica dei primi 10:

1. House of the Dragon

2. Il Signore degli Anelli

3. Pam & Tommy

4. The Sandman

5. The Last of Us

6. Obi-Wan Kenobi

7. She-Hulk

8. Ms. Marvel

9. Peacemaker

10. Moon Knight

House of Dragon si piazza al primo posto tra le serie più attese del 2022, mentre il franchise del Trono di Spade è in continua espansione. Tra i progetti in lavorazione c’è Dunk & Egg, una serie spin-off basata sui racconti di George RR Martin.

House of Dragon andrà in onda su HBO e in contemporanea in Italia, su Sky, il prossimo anno.

