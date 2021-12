Giancarlo Magalli torna a parlare di Adriana Volpe sui social dando il via a quella che potrebbe diventare l’ennesima battaglia, legale e non, in cui uno solo gongolerà alla fine, Alfonso Signorini ovviamente. Il conduttore che tiene il timone del Grande Fratello Vip 2021 potrebbe uscire vincitore da questa storia sfruttando le polemiche social e le eventuali frecciatine o risposte che Adriana Volpe potrebbe dare domani sera in diretta su Canale5. Ma cosa è successo di preciso?

Poco fa Giancarlo Magalli ha preso la parola sui social in seguito ad una sentenza che lo ha visto uscire ‘colpevole’, almeno a suo dire, ma non di aver parlato di Adriana Volpe bensì di aver rilasciato alcune dichiarazioni sul Mee Too. Il conduttore si dice sicuro che presto Adriana Volpe dirà la sua sulla questione rincarando la dose, parlando di sentenze poco veritiere e di parole che lui non ha professato, poi scrive:

“Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento”.

Poi continua chiarendo la questione e facendo notare che la Volpe ha ritirato la denuncia contro il direttore responsabile del giornale che l’aveva pubblicata ovvero Alfonso Signorini che adesso la ospita in trasmissione e Magalli conclude: “Casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora. Coincidenze, eh…”.

Ecco il post completo:

Siamo sicuri che il post causerà non poche polemiche e che nelle prossime ore, in un senso o nell’altro, Adriana Volpe farà avere la sua risposta a Magalli.