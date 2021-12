La reunion di Harry Potter andrà in onda a Capodanno e, indipendentemente dalle reazioni dei fan, potrebbe non essere l’ultima volta che sentiremo parlare di Hogwarts. Con la saga di Animali Fantastici, sempre legata al mondo fantastico creato da JK Rowling, che si prepara a lanciare il suo terzo film al cinema, la Warner Bros. guarda oltre.

Ann Sarnoff, CEO della major, ha rivelato dei piani futuri per sviluppare nuovi contenuti su Harry Potter, che includono anche una serie tv, di cui si è parlato a lungo.

In una recente conferenza tenuta da Bloomberg, riportata poi dall’Hollywood Reporter, la Sarnoff ha rivelato che le intenzioni della Warner Bros.:

Ci piacerebbe sviluppare serie di Harry Potter più originali e parliamo regolarmente con JK Rowling e il suo team. Qualunque cosa facciamo deve essere fedele al canone e fedele all’etica del mondo magico e a chi è Harry.

Non sono ancora chiari i piani della Warner, né in che modo si collegheranno alle vicende originali del maghetto di Hogwarts. Intanto, l’appuntamento prossimo con i fan è fissato al 27 dicembre in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW, quando arriva Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren.

La reunion di Harry Potter sarà invece trasmessa il 1° gennaio, a Capodanno, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA, Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts. Lo speciale vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson e gli altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, tornano ad Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale lo stesso giorno di 20 anni fa.

