Doppia ottima notizia per gli amanti dei crime: CSI: Vegas 2 ci sarà e presto la prima stagione sbarcherà anche nel prime time di Rai2. La CBS ha rinnovato il sequel della rivoluzionaria serie 2000 per una seconda stagione dopo l’ottimo successo dei primi episodi che proprio dopo le feste avremo modo di vedere anche in Italia su Rai2 in coppia con The Rookie a partire dall’8 gennaio con un singolo episodio.

La prima stagione di CSI: Vegas è stata guidata dalle star della serie originale ovvero William Petersen e Jorja Fox ma mentre il primo aveva firmato solo per riprendere il ruolo di Gil Grissom nell’incipit del sequel, c’è ancora la speranza di veder tornare Sara Sidle visto che il contratto di Jorja Fox le permette di continuare se lo vorrà.

Amy Reisenbach, EVP Current Programs presso CBS, ha affermato:

“L’incredibile talento del team creativo e del cast di CSI: Vegas ha fatto un lavoro superbo in questa prima stagione, aggiornando brillantemente e ritraendo l’ universo di CSI con nuove storie e un nuovo laboratorio criminale, dimostrando che dopo 20 anni, la base di fan di CSI è ancora affamata e pronta ad abbracciare un nuovo capitolo in questo illustre franchise”.

La stagione 1 ha aperto un nuovo capitolo a Las Vegas, la città in cui tutto è iniziato, portando sullo schermo una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare l’intero Crime Lab e rilasciare migliaia di assassini condannati nelle strade illuminate al neon di Las Vegas.

A metterci una toppa ci pensa la nuova brillante squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome), Gil Grissom (William Petersen) e Sara Sidle (Jorja Fox). Il team inizia ad indagare su un caso incentrato sull’ex collega David Hodges (Wallace Langham) e poi di tutti gli altri casi che si presenteranno sulla loro scrivania, il pubblico italiano e, soprattutto, quello di Rai2, apprezzerà?