L’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2021 per i Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra è stato rilasciato un paio di giorni fa, il colosso di Seul ha iniziato la distribuzione sulla variante 4G LTE del Samsung Galaxy S20 FE. Come riportato da ‘SamMobile‘, il modello 5G è l’unico smartphone della serie che non ha ancora ricevuto l’ultima patch di sicurezza. Il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy S20 FE viene fornito con la serie firmware G780FXXS8CUKA, ed è disponibile in Nuova Zelanda in questo momento, ma potrebbe presto espandersi in più mercati nei prossimi giorni.

Il pacchetto contiene la patch di sicurezza di dicembre 2021, che risolve dozzine di vulnerabilità relativa alla sicurezza dei dati ed alla privacy degli utenti. L’aggiornamento potrebbe anche includere miglioramenti della stabilità del device e correzioni di bug generali (come molto spesso accade con ogni nuovo upgrade che si profila arrivare sugli smartphone del produttore asiatico). Se possedete un Samsung Galaxy S20 FE di importazione neozelandese potete verificare la sua disponibilità attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘ (dopo aver, naturalmente, controllato che la percentuale di carica residua sia superiore al 50%, facendo magari anche una copia di backup dei propri dati, da ripristinare qualora se ne manifestasse il bisogno, visto che l’installazione non li cancellerebbe a prescindere).

Il produttore asiatico aveva lanciato il Samsung Galaxy S20 FE lo scorso anno con Android 10 a bordo, ricevendo poi la One UI 3 basata su Android 11 all’inizio di quest’anno. Il device otterrà altre due major-release in futuro, incluso Android 12, che sarà rilasciato nella prima metà del prossimo anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com