Chris Noth è accusato di stupro, da due diverse donne che hanno raccontato di aver incontrato l’attore e di essere state forzate a subire rapporti sessuali, in circostanze risalenti a diversi anni fa. Le rivelazioni shock arrivano a una settimana dal debutto del revival di Sex and The City, la nuova serie HBO And Just Like That, che peraltro ha visto il personaggio di Mr. Big decisamente in primo piano.

Chris Noth è accusato di stupro da due donne che non si conoscono tra loro e che riferiscono fatti molto circostanziati, di cui avevano già parlato in passato in diverse sedi senza che si arrivasse a delle accuse in ambito giudiziario. Le due vittime hanno parlato a The Hollywood Reporter, rilasciando dichiarazioni molto pesanti alle quali l’attore ha subito reagito parlando di rapporti consensuali e di accuse false.

Chris Noth è accusato di stupro dalla quarantenne Zoe (nome di fantasia usato per tutelarne la privacy): la donna afferma a THR di essere stata violentata nel 2004, quando iniziò a lavorare come stagista in un’azienda di Los Angeles con cui Noth faceva affari. Dopo essersi procurato il suo numero, l’attore le avrebbe lasciato diversi messaggi vocali “civettuoli” per poi invitarla ad incontrarlo in piscina nel suo complesso di appartamenti a West Hollywood. Accompagnata da un’amica, che conferma la storia, Zoe si è presentata all’appuntamento, ma Noth l’ha lasciata in attesa per dedicarsi a delle chiamate, dandole un libro con la richiesta di restituirglielo quando lo avesse finito. Quando la donna è salita al piano di sopra per raggiungere l’attore, secondo il suo racconto, Noth l’avrebbe baciata appena varcata la porta. Zoe sostiene di aver ricambiato il bacio, ma di essersi poi scusata del fatto di voler tornare dalla sua amica. In quel momento presumibilmente Noth “l’ha tirata verso di sé, l’ha spostata verso il letto, le ha tolto i pantaloncini e lo slip del bikini e ha iniziato a violentarla da dietro“. Zoe afferma di avergli urlato di smetterla, ma l’attore non si sarebbe fermato nemmeno quanto lei gli ha chiesto di indossare un preservativo, richiesta di fronte alla quale l’attore avrebbe riso. Tornata dalla sua amica con il sangue sui vestiti, la donna si è recata al Cedars-Sinai per farsi mettere dei punti e ha denunciato l’aggressione alla polizia, ma senza specificare l’identità del violentatore. Ha poi informato il suo capo (che conferma i contatti in corso quella giornata) e due anni dopo si è recata al consultorio presso l’UCLA Rape Crisis Center, altra circostanza confermata dal direttore della clinica del centro.

Chris Noth è accusato di stupro anche da Lily, ora 31enne, che sostiene di essere stata violentata nel 2015 quando aveva 25 anni e lavorava come cameriera nella sezione VIP di un nightclub di New York. Lì ha incontrato per la prima volta Noth e gli ha dato il suo numero di telefono, incontro al quale è seguito un drink tra i due nel locale Il Cantinori (ironia della sorte, fa notare TvLine, è lo stesso ristorante in cui Carrie festeggia il suo trentesimo compleanno in Sex and The City). A quel puto Lily ha accompagnato Noth nel suo appartamento, ma quando l’attore ha tentato di baciarla con insistenza, si è alzata per andarsene. In quel momento, stando al suo racconto, l’interprete di Equalizer si sarebbe tirato giù i pantaloni e l’avrebbe costretta a fare sesso orale, oltre che a “fare sesso da dietro su una sedia” davanti a uno specchio. Inizialmente portata minimizzare la gravità dell’accaduto nonostante i consigli di un’amica che suggeriva di denunciarlo, Lily avrebbe ricevuto un messaggio da parte di Noth, col quale cercava di assicurarsi che non avesse preso quello che era successo “nel modo sbagliato“. Lo stesso messaggio vocale le chiedeva di non parlare con le sue amiche del loro incontro.

La notizia che Chris Noth è accusato di stupro arriva in un momento di grande ritorno di popolarità per l’attore, dopo il cameo in And Just Like That. Sembra riferirsi proprio a questo, Noth, quando sottolinea il tempismo sospetto con cui le dichiarazioni sono emerse. Nella sua replica, bolla come falsità le accuse delle due ragazze e si difende sostenendo di non averle stuprate ma di aver avuto con loro dei rapporti consensuali. Questa la sua dichiarazione.

Le accuse contro di me fatte da individui che ho incontrato anni, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa – no significa sempre no – questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non dubitare della tempistica dell’uscita di queste storie. Non so per certo perché stanno emergendo ora, ma so questo: non ho aggredito queste donne.

Continua a leggere su optimagazine.com