Sono stati cancellati i concerti dei The Darkness in Italia programmati per il 2022. La band di Justin Hawkins era attesa nel Belpaese con 4 date, ma per motivi logistici legati alla situazione emergenziale si è trovata costretta ad annullare tutti gli appuntamenti del Motorheart European Tour 2022.

Cancellati i concerti dei The Darkness in Italia

La band britannica si sarebbe dovuta esibire il 26, 27 e 28 gennaio 2022 rispettivamente all’Alcatraz di Milano, all’Estragon di Bologna e alla Hall di Padova. Nelle ultime ore i The Darkness hanno annunciato l’annullamento dell’intero calendario del Motorheart European Tour 2022, il ciclo europeo di concerti che li avrebbe portati sul palco per promuovere il nuovo album Motorheart uscito nel 2021.

La band di Justin Hawkins ha rilasciato una nota sul sito ufficiale:

“È con grande rammarico che siamo stati costretti a cancellare il nostro tour europeo nel 2022. Le date interessavano 23 spettacoli in 10 Paesi e con il passare del tempo è diventato sempre più chiaro che a causa di un misto di problemi Covid, restrizioni sulla capacità delle sedi, coprifuoco e implicazioni di viaggio, il tour non sarebbe potuto andare avanti. Anche l’opportunità di riprogrammare un tour così ambizioso comporta molti problemi, quindi abbiamo preso la decisione di annullare queste date a titolo definitivo con rimborsi disponibili per tutti gli spettacoli e gli eventi VIP dai punti vendita. In questa fase, speriamo ancora di poter suonare nei tre spettacoli irlandesi alla fine di febbraio. Siamo incredibilmente rattristati di non potervi incontrare in questa occasione e vi ringraziamo sia per la vostra comprensione che per il vostro continuo sostegno. Cercheremo di tornare il prima possibile, quindi vi preghiamo di tenere d’occhio il nostro sito e i social per le notizie sui nuovi spettacoli. Ritorneremo”.

Info sui rimborsi

Sulla piattaforma TicketOne è disponibile richiedere il rimborso dei biglietti. Sulla pagina www.rimborso.info è possibile richiedere l’emissione di un voucher o il rimborso monetario. In quest’ultimo caso, attraverso la piattaforma sarà possibile inserire i dati del proprio biglietto e procedere con la richiesta del rimborso che, ricordiamo, coprirà il prezzo del ticket in prevendita e non le spese di spedizione.

Da TicketOne fanno sapere che, considerata la situazione eccezionale e l’elevato numero di eventi annullati, l’erogazione del rimborso potrebbe impiegare fino a 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Per quanto riguarda i voucher, invece, secondo il Decreto Cura Italia del marzo 2020 possono essere riutilizzati fino ai 36 mesi dalla data di emissione.

Ora che sono stati cancellati i concerti dei The Darkness in Italia e in tutta l’Europa, la band potrebbe comunicare successivamente un nuovo calendario che, per il momento, resta cosa ignota. Recentemente tanti altri artisti internazionali si sono trovati costretti ad annullare gli eventi a causa del persistere dell’emergenza pandemica del Covid-19, che ancora compromette la possibilità di riapertura totale della stagione dei concerti.

