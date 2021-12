Ci sono delle gradite novità per le storie Instagram già in distribuzione, almeno per alcuni utenti del popolare social per immagini. I contenuti condivisi potranno essere più lunghi di quanto previsto fino a questo momento, favorendo la creatività di chi vuole mettere in risalto un prezioso momento, un luogo, uno stato d’animo.

Cosa sta per cambiare

L’implementazione è la seguente: le storie Instagram potranno durare fino ad un massimo di 60 secondi. Al momento, al contrario, la stessa tipologia di secondi non può superare i 15 secondi. Il tempo a disposizione viene in pratica quadruplicato e il plus non è certo da sottovalutare per chi fa un gran uso dello strumento social per motivi personali ma anche per questioni lavorative, magari per promuovere la propria attività.

Dell’arrivo delle storie Instagram da 60 secondi si era parlato già nelle scorse settimane. Ora, le prime avvisaglie della nuova implementazione sono comparse sugli smartphone di alcuni utenti (in particolare in Turchia) come segnala 9to5Mac. La schermata di inizio articolo mostra l’avviso che diversi iscritti alla piattaforma si sono visti comparire, con l’alert relativo ai contenuti di 1 minuto. Possiamo ipotizzare che si stia procedendo gradualmente all’implementazione che, solo in un secondo momento, potrà arrivare davvero per tutti, anche in Italia.

La strategia giusta

Non c’è dubbio che l’introduzione delle storie Instagram sia una mossa pianificata per frenare la diaspora di tanti iscritti al social verso altre soluzioni in voga, in primis TikTok. Quest’ultimo, da piattaforma per soli adolescenti o poco più in un primo momento sta incontrando il favore di sempre più adulti proprio per i suoi video molto virali e simpatici. Aumentando la durata delle storie fino ad un minuto, c’è la volontà di attirare vecchie nuovi iscritti con strumenti più utili e pure interattivi. Vedremo se lo sforzo profuso in questa direzione sarà valso a qualcosa.

