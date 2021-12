Trent’anni fa il campione più amato della storia dell’automobilismo, Ayrton Senna, diventava per la terza volta campione mondiale di Formula 1 e la Maison de La Chaux-de-Fonds, in collaborazione con il marchio Senna, gli dedica il nuovo orologio Tag Heuer Formula 1 Senna Special Edition che va ad aggiungersi agli straordinari modelli della collezione con cui i due brand celebrano questo sport di passione, adrenalina e velocità.

Il cinturino in pelle a rilievo richiama con forza il modello S/EL che Ayrton era solito indossare nei suoi anni come ambasciatore della maison svizzera. Davvero caratteristico è poi l’inconfondibile design a forma di S che, nel Tag Heur Formula 1 Senna Special Edition, viene enfatizzato da cuciture gialle. La chiusura in acciaio nero vanta un doppio pulsante di sicurezza.

Con questo nuovo entusiasmante modello, Tag Heuer dimostra l’intento di raccontare la storia di una vera leggenda, di regalare la possibilità di rivivere forti emozioni e rievocare il viso del campione, il suo sguardo fisso sulla pista da percorrere e l’ambizione di una vittoria che era l’unico orizzonte immaginabile.

Il leggendario Ayrton, durante la sua strepitosa carriera, ha superato tutti i limiti nella gare di Formula 1 grazie alla sua energia e al suo talento senza eguali. Tag Heuer, con la partnership con il marchio Senna, ha voluto così rendere omaggio alla sua intramontabile figura e fare in modo che il suo esempio sia sempre da ispirazione per il futuro.

Tornando alla descrizione dell’orologio speciale disegnato in occasione del trentennale della terza vittoria di Senna come campione del mondo di Formula 1, ecco poi il quadrante di colore nero, spazzolato a effetto sunray, su cui tornano lampi di giallo. I colori giallo e nero, ricorrenti, sono emblema del mitico casco del pilota e delle sue origini brasiliane.

A sottolineare il quadrante spicca un réhaut con scala di sessanta minuti mentre gli indici, placcati oro nero con la speciale pasta luminosa Super-Lumi-Nova così da garantire la massima leggibilità, sono applicati e l’unico che è in numero è il 12.

A impreziosire ulteriormente questo esclusivo segnatempo, alle ore 3 spicca l’indicatore dei secondi permanenti, alle ore 6 il cronografo 1/10 e alle ore 9 il contatore dei minuti del cronografo. Il cronografo, incastonato in una cassa d’acciaio sabbiato del diametro di 43 millimetri, è sormontato da un vetro zaffiro piatto e incoronato da una lunetta fissa tachimetrica in ceramica satinata.

Per rievocare l’adrenalinico “testa testa” tra due auto da corsa sul circuito, i nomi dei due produttori si rincorre più volte sul perimetro e sulla superficie di questa edizione speciale. Il Tag Heur Formula 1 Senna Special Edition, che resiste all’acqua fino a una profondità di 200 metri ed è animato da movimento al quarzo, porta incisa sul fondello la dicitura “Senna Special Edition” e il profilo dell’inconfondibile casco del pilota.