Bisogna tener presente che potrebbe esserci una potenziale disponibilità PS5 anche su Amazon nella giornata di oggi, almeno stando alle indicazioni che ho avuto modo di raccogliere nelle ultime ore. Nessun annuncio ufficiale da parte dello store, almeno per quanto riguarda la divisione del nostro Paese, ma il suggerimento che voglio condividere coi nostri lettori va in quella direzione. Al netto di una situazione globale per nulla semplice in vista delle festività natalizie, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi con un altro articolo, pare che qualcosa si stia muovendo.

Facciamo attenzione alla disponibilità PS5 su Amazon oggi 15 dicembre

Sostanzialmente, oggi 15 dicembre dovremmo riscontrare ulteriori disponibilità PS5 con Amazon, almeno per quanto concerne le divisioni estere del noto shop. Al di là del fatto che possiate procedere o meno con l’ordine anche andando oltre i confini nazionali (ad esempio, qualora doveste avere contatti stretti nei Paesi in cui verranno avviate le vendite nelle prossime ore), occorre fare attenzione a potenziali restock anche in Italia, come è stato riportato da alcune fonti in giornata.

Per farvela breve, abbiamo svariate conferme sul fatto che lo shop di Amazon rilancerà il prodotto Sony questo mercoledì, anche se al momento non ho segnali sui Paesi che verranno coinvolti e sull’orario a partire dal quale avverrà effettivamente il restock. L’ultimo, qui da noi, risale ormai ad un mese fa e non è detto che la situazione si possa sbloccare per pochi minuti anche in Italia. Dunque, si brancola ancora nel buio per quanto concerne la disponibilità PS5.

Staremo a vedere come andranno le cose qui in Italia. Qualora abbiate necessità di imbattervi in una nuova disponibilità PS5 consiglio vivamente a tutti di tenere gli occhi aperti oggi 15 novembre, soprattutto con Amazon. Fateci sapere se riuscite a trovarla in qualche store.