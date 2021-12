Le intenzioni di Ca**o Avete Da Guardare di Littamè vengono ben tradite dal titolo. Il brano è un pop leggero che può ingannare, perché nel testo della canzone c’è una vera e propria lezione contro le persone che puntano il dito. Ca**o Avete Da Guardare è in lizza per la finale di Sanremo Giovani che andrà in onda questa sera, mercoledì 15 dicembre su Rai 1, durante la quale verranno scelti gli artisti che parteciperanno al Festival Di Sanremo 2022.

Ca**o Avete Da Guardare di Littamè

“Ballate male e fregatevene”, scrive Littamè sui social per sintetizzare il significato della sua Ca**o Avete Da Guardare. Il suo messaggio è proprio questo: non curarsi del giudizio altrui, che spesso arriva da persone troppo frustrate per guardarsi allo specchio. Una realtà, questa, purtroppo e tremendamente ancora attuale e di cui soprattutto i più giovani pagano ancora lo scotto.

Il brano è stato scritto dalla stessa Littamè insieme ai produttori Stefano Paviani e Laguna. Intervistata da Music Attitude, la giovane artista parla così della sua canzone:

“L’ho realizzata con Stefano Paviani e Laguna, nel suo studio, e parla del fatto che spesso purtroppo le persone vengono giudicate senza che si conosca realmente la loro storia. Ognuno, secondo me, ha il diritto di vivere la propria vita come meglio crede (ovviamente nel rispetto degli altri), senza sentirsi costantemente il dito puntato addosso”.

Chi è Littamè

Littamè è il nome d’arte di Angelica. 25 anni, vive a Monselice (PD) e nella sua piccola provincia scopre la passione per la musica ad appena 16 anni. “Per i miei genitori cantavo Gli Ostacoli Del Cuore di Elisa”, racconta la cantautrice che, tra l’altro, sogna un duetto con l’artista di Monfalcone.

A 16 anni inizia a prendere lezioni di canto. La sua timidezza la porta ad essere di poche parole, ma nelle sue canzoni riesce ad esprimere le sue emozioni e a dire le cose che non è in grado di esternare nella vita quotidiana. Di se stessa dice:

“Sono Littamè, una giovane ragazza che sogna fin da piccola di poter fare la cantante e che porta avanti con determinazione questo obiettivo. Fin qui mi porta la mia tenacia, il fatto di sapere di aver qualcosa da dire e di volerlo fare tramite la musica“.

Di seguito il testo di Ca**o Avete Da Guardare di Littamè, in gara per la finale di Sanremo Giovani con il sogno di arrivare al Festival Di Sanremo 2022.

Testo