Nel testo di Agosto di Piena Estate di Destro c’è tutta la frustrazione che segue il tradimento, quella brutta stoccata alla fiducia che pone fine alla serenità di una coppia e all’autostima. Sorprende, e non poco, quanto un giovanissimo artista di 19 anni trovi le parole giuste per disegnare quella tensione, quel conflitto interiore di chi sente di aver perso una battaglia con il proprio equilibrio.

Agosto Di Piena Estate di Destro

In Agosto Di Piena Estate di Destro troviamo una ballata viscerale, con la voce del cantautore allineata con il mood del testo. Per raccontare il suo dolore, Destro sceglie il pop contemporaneo con alcune sfumature r’n’b, scelta che si adatta al suo timbro maturo e caldo.

Il brano è in lizza per la finale di Sanremo Giovani che andrà in onda questa sera, mercoledì 15 dicembre, e che stabilirà quali saranno gli artisti che avranno accesso al Festival di Sanremo 2022. La canzone è stata scritta dallo stesso Destro insieme al produttore Beppe Stanco. Intervistato da Soundblog, Destro descrive così la sua canzone:

“È una canzone nella quale una relazione finisce, si spezza per colpa di un tradimento, per colpa di una mancanza di fiducia e, in questa relazione, una delle due parti inizia a vivere un’estate come se fosse un inverno ma, alla fine, però, arriverà l’estate anche per questo soggetto”.

Chi è Destro

Destro, all’anagrafe Luca Castrignanò, ha 19 anni e vive in provincia di Lecce. All’età di 12 anni scopre la passione per la musica e inizia a scrivere i suoi primi testi. La sua esperienza lo porta ad accedere alle semifinali del Premio “Mia Martini”, mentre al concorso “Musica è” si aggiudica il premio come Miglior Performance. Con il brano Limited Edition arriva alle finale del Premio Lunezia.

In quell’occasione conosce il produttore Beppe Stanco e inizia la sua carriera discografica. Attualmente non ha registrato alcun EP né un album, ma il 2022 potrebbe essere l’anno di tante interessanti novità di questo giovane artista. Per descrivere se stesso, Destro dice: “Io sono semplice ma allo stesso tempo complicato e la mia musica è proprio come me“.

Testo