Adele One Night Only debutta anche in Italia, in prima tv assoluta mercoledì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW: si tratta dello speciale musicale che ha celebrato il ritorno della diva del pop inglese e star della musica internazionale, vincitrice di 15 Grammy Awards a soli trent’anni, e tra gli artisti più venduti al mondo.

Adele One Night Only è la serata evento organizzata e trasmessa da CBS, girata all’esterno dell’iconico Griffith Park Observatory di Los Angeles, per ospitare uno straordinario live show in cui l’artista ripercorre in 10 brani la sua carriera con una scaletta composta da alcuni dei suoi titoli più celebri, dal singolo che l’ha consacrata, Chasing Pavements alla ballata da numeri da tormentone Hello, fino alla colonna sonora dell’omonimo 007 Skyfall, passando per altre celebri hit come Someone Like You e Rolling In The Deep. Ovviamente in scaletta non sono mancate alcune delle tracce contenute in 30, il suo ultimo album uscito il 19 novembre con cui è tornata in cima alle classifiche di mezzo mondo a sei anni di distanza dal precedente album. Da 7 settimane consecutive il disco è stabile alla #1 della classifica Hot 100 di Billboard e ha segnato subito un record, registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon Music e il maggior numero di pre-add di sempre su Apple Music.

Lo speciale Adele One Night Only è stato concepito proprio nell’ambito della promozione dell’ultimo disco, in mancanza di un tour vero e proprio nell’imminenza, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. L’evento ha visto Adele esibirsi in uno scenario prestigioso ma anche raccontarsi ai microfoni di Oprah Winfrey, in un’intervista esclusiva che fa parte dello speciale di due ore a lei dedicato. Nella chiacchierata con la celebre conduttrice, Adele ha svelato le storie dietro ad ogni canzone del suo nuovo album, parlando sia della sua carriera ma anche della sua vita personale, che ha attraversato anni difficilissimi dopo divorzio dal marito. La popstar racconta quanto la rottura abbia influito sulla sua produzione musicale, così come il suo rapporto con suo figlio, inevitabilmente investito dalla fine del suo matrimonio. In uno dei momenti più emozionanti della serata, Adele ha fatto da colonna sonora ad una proposta di matrimonio a sorpresa, cantando per una coppia Make You Feel My Love.

Adele One Night Only, secondo i dati di Variety, ha messo a segno un record televisivo: lo speciale è stato visto da oltre 9,92 milioni di persone, diventando così l’evento di intrattenimento più visto dopo gli Oscar di quest’anno. Il programma è stato un successo anche sui social media, generando oltre 7 miliardi di potenziali impression e 269.000 menzioni. Ad onorare Adele tra gli spettatori dal vivo c’erano gli amici Drake, Selena Gomez, Lizzo, Leo DiCaprio, Ellen Degeneres, Donald Glover e molti altri.

New life goal: Get engaged in front of @adele. 💍 pic.twitter.com/ybfa922aHg — CBS (@CBS) November 15, 2021

Adele One Night Only è in onda mercoledì 15 dicembre, alle 21:15 su Sky e resterà sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Ecco la scaletta dello show.

Hello

Easy On Me

Skyfall

I Drink Wine

Someone Like You

When We Were Young

Make You Feel My Love

Hold On

Rolling In The Deep

Love Is A Game

