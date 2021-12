California di Vittoria parla del suo rapporto con la musica attraverso sonorità synth pop contemporanee: è tra i brani candidati al Festival di Sanremo 2022, tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani.

Dopo aver vinto il concorso Area Sanremo, Vittoria si è aggiudicata un posto alla finale di Sanremo Giovani 2021, in programma per mercoledì 15 dicembre su Rai1, in diretta dal Casinò di Sanremo. La trasmissione Rai darà la possibilità a tre dei dodici partecipanti di calcare il palco del Festival di Sanremo assieme ai Big/Campioni già annunciati.

California è un brano a cui Vittoria è molto legata. “Sono veramente felice di poter cantare questa canzone a Sanremo Giovani poiché è un brano che mi rappresenta fino in fondo ed essendo anche il mio brano d’esordio, personalmente è una bella soddisfazione”, le sue parole a proposito della canzone scritta durante un viaggio.

California è stata composta prima del primo lockdown e racconta il rapporto della cantante con la musica. Il significato del testo di California di Vittoria è particolarmente affascinante. La giovane artista spiega di aver immaginato due figure: California e Gaultier, la sua parte esteriore e quella interiore.

“California l’ho scritta durante un viaggio poco prima del primo lockdown e racconta del mio rapporto dualistico con la musica. Ho immaginato due figure: California e Gaultier. California è la parte esteriore di me e della mia musica, quella che spesso traspare, la parte più sciolta, divertente ed esuberante; mentre Gaultier richiama la mia parte più fine, intima e nascosta, quella che davvero riesce a trasmettere la mia arte”, spiega Vittoria.

La produzione artistica è stata curata da Mirko Mangano: “Un grazie enorme va a Mirko Mangano, il mio produttore, che riesce con me a creare il mondo sonoro che avevo immaginato fin da subito”.

Testo di California di Vittoria

Mandami un bacio dai

Non ne ricevo più

Cullami senza break

Splendi che sei un bijouz

Incido i miei graffiti

E poi li firmi tu

Ottica d’arte e vibe

Guardami a testa in giù

Non si sa mai la vita è un live

Ti perdi i frames

se non ci stai

E forse devi-devi dire bye

Mi bramerai, sei la mia lei

E non lo sai

Strappami le idee e poi fanne cenere

Io vesto California e tu solo Gaultier

E mastico sorrisi mentre sto con te

Tu sei l’unica dea che mi fa ridere

Tu parli di bugie ma non ne dici mai

Farò un bagno di sole

Dentro al tuo blue sky

E mentre giro i dischi ti metto nei guai

Se poi mi metti il broncio mi perdonerai

Sento l’asfalto, graffia i polsi e non ti lascia andare

Nel cielo tutte efelidi che non sanno brillare

Sotto le ciglia un’orchidea che non vuole sbocciare



Sbatto gli occhi, vedo l’ambra, spacca le vetrate

Senza fiato

Si tu mi lasci sempre senza fiato

Così fragile, calpesti tutto il mio passato

Dici di non guardare il mondo che ti ha sempre odiato

La benda che hai sugli occhi è il tuo vestito più attillato.

Non si sa mai, la vita è un live

Ti perdi i frames se non ci stai

E forse devi devi dire bye

Mi bramerai, sei la mia lei E non lo sai



Strappami le idee e poi fanne cenere

Io vesto California e tu solo Gaultier

E mastico sorrisi mentre sto con te

Tu sei l’unica dea che mi fa ridere

Tu parli di bugie ma non ne dici mai

Farò un bagno di sole

Dentro al tuo blue sky

E mentre giro i dischi ti metto nei guai

Se poi mi metti il broncio mi perdonerai