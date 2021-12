Il Huawei P50 Pocket sarà annunciato il prossimo 23 dicembre, poco prima di Natale. Parliamo di un dispositivo pieghevole, inizialmente conosciuto con il nome di Huawei Mate V (sigla che potrebbe ancora essere utilizzata per il mercato cinese). Il Huawei P50 Pocket dovrebbe richiamare il design a conchiglia del Samsung Galaxy Z Flip 3 e del Motorola Razr (mancano ancora i renderig che ritraggono il telefono, che comunque dovrebbe somigliare molto ai dispositivi appena citati, pur presentando qualche differenza che possa caratterizzarlo in qualche modo).

Non ci sono ancora informazioni relative alle specifiche tecniche del Huawei P50 Pocket, che tuttavia dovrebbe essere spinto dal processore Kirin 9000 con modem 4G, per quanto riguarda la versione cinese, e dallo Snapdragon 888 di Qualcomm, anche in questo caso fermo al 4G, per il modello internazionale. Il sistema operativo corrisponderà probabilmente ad HarmonyOS. Vi ricordiamo che il Huawei P50 Pocket dovrebbe essere accompagnato dal Huawei Watch D, il primo wereable del produttore cinese utilizzato per la rivelazione della pressione sistolica e diastolica del sangue e per la misurazione dell’ECG (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato).

Lo smartwatch ha anche ricevuto la certificazione di dispositivo medico di Classe 2, a dimostrazione del fatto che restituirà dati comunque attendibili (pur non potendosi sostituire ad un’apparecchiatura sanitaria). Il Huawei P50 Pocket, cui mancherà la connettività 5G per i fatti legati al ban USA di cui siamo ormai tutti a conoscenza, potrebbe piacere a molti, proprio per il design che sfoggerà). Sarebbe meglio tenerlo d’occhio, soprattutto se non dovesse costare poi troppo, come speriamo possa accadere (non contiamoci: parliamo comunque di un pieghevole). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

