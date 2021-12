Entrambe le varianti LTE e 5G del Samsung Galaxy S20 hanno cominciato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, le versioni sbloccate degli smartphone negli Stati Uniti hanno ricevuto l’ultimo upgrade di sicurezza. I modelli con blocco dell’operatore non hanno ancora accolto la patch di sicurezza di dicembre 2021 negli USA. L’ultimo aggiornamento software per i modelli LTE dei Samsung Galaxy S20 e S20+ viene fornito con la versione firmware G98xFXXSCDUK1 ed è disponibile in Francia.

Le varianti 5G dei Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra sono stati raggiunti dagli upgrade con la versione firmware G98xBXXSCDUK1, sempre nel mercato francese (non tarderà senz’altro ad arrivare anche nel nostro Paese, tra qualche giorno al massimo, se non anche prima, in queste stesse ore). Il pacchetto risolve decine di vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza (che sono state dettagliate nel bollettino ufficiale diramato dal colosso di Seul).

Se avete anche voi un Samsung Galaxy S20 di queste importazioni seguite il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, avendo cura che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e mai al di sotto di tale soglia (dovrete evitare che il dispositivo possa spegnersi durante il procedimento, riportando, in quell’eventualità, anche danni piuttosto rilevanti al sistema operativo). Un’altra cosa importante da fare è effettuare un backup dei vostri dati, da ripristinare all’occorrenza (l’installazione non cancellerà alcunché, ma sarebbe meglio premunirsi nel caso in cui dovesse servire effettuare all’improvviso un hard-reset forzato, che cancellerebbe tutto senza possibilità di recupero). A questo punto tutto dovrebbe essere più o meno chiaro. Naturalmente, se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

