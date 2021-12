Grey’s Anatomy 18 va in pausa anche in Italia, dopo essersi fermata nella programmazione di ABC negli Stati Uniti tra fine novembre e i primi di dicembre. Oltreoceano la nuova stagione del medical drama più longevo della storia della tv di prima serata è partita il 30 settembre nel palinsesto di ABC: la programmazione si è fermata per il Ringraziamento, per poi ripartire solo dal 9 dicembre, dopo tre settimane di stop, a ridosso del finale di metà stagione che si preannuncia potenzialmente drammatico.

Ora però Grey’s Anatomy 18 si ferma anche in Italia e non tornerà su Disney+ con nuovi episodi inediti almeno fino a gennaio 2022: le tre settimane di stop della programmazione americana, infatti, si riverberano anche su quella italiana con una pausa altrettanto lunga che implicherà lo slittamento del finale invernale al prossimo anno.

L’ultimo episodio di Grey’s Anatomy 18 per quest’anno sarà rilasciato da Disney+ mercoledì 15 dicembre, dopodiché ci sarà un lungo periodo di assenza di nuovi capitoli inediti. L’appuntamento con la nuova stagione viene infatti sospeso temporaneamente: non ci saranno nuovi episodi inediti su Disney+ né il 22 né il 29 dicembre, ma la distribuzione dovrebbe ripartire regolarmente dal primo mercoledì del nuovo anno, il 5 gennaio.

Nel frattempo Grey’s Anatomy 18 avrà raggiunto il finale di metà stagione negli Stati Uniti, con l’episodio 8 in onda giovedì 16 dicembre su ABC dal titolo It Came Upon a Midnight Clear. Ambientata durante le feste di Natale, la trama vedrà un grosso incidente stradale sconvolgere il Grey Sloan Memorial Hospital, perché a bordo c’è uno dei medici storici dell’ospedale.

Grey’s Anatomy 18 in Italia si ferma invece all’episodio 6, disponibile su Disney+ dal 15 dicembre. Nel frattempo arriverà al termine la programmazione in chiaro su La7, con gli ultimi due episodi della stagione precedente: lunedì 20 dicembre, in prima serata, va in onda il finale di Grey’s Anatomy 17.

Continua a leggere su optimagazine.com