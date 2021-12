Si parla con insistenza, in questi giorni, di fuoristrada vietato in tutta Italia per moto e bici a partire da domani 16 dicembre. Una situazione particolarmente delicata e complessa per tutti coloro che amano andare all’avventura in caso di uscita, che ci porta su un piano diverso rispetto a quanto riportato il mese scorso in merito all’utilizzo dello smartphone alla guida. Ci sono effettivamente dei vuoti legislativi che rendono la vicenda non di facile lettura per il pubblico italiano.

Chiarimenti sul fuoristrada vietato in tutta Italia per auto e moto

Cosa sappiamo in queste ore a proposito di una nuova legge con cui dovremmo avere fuoristrada vietato in tutta Italia per chi è solito uscire in auto o in moto? Effettivamente, il testo pare inibire la circolazione dei suddetti mezzi, cui occorre aggiungere anche i quad e 4×4, “indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse“. Le uniche eccezioni sotto questo punto di vista ci rimandano ai mezzi di lavoro il cui compito è quello di assicurare mantenimento e ripristino delle strade in questione.

In rete ci sono già tante iniziative per provare a mettere un freno alla legge, ma il tempo stringe e da domani 16 dicembre il rischio per i “contrari” è che il processo diventi irreversibile. Almeno a breve termine. Senza modifiche o aggiornamenti sostanziosi, infatti, sarebbe inevitabile l’entrata in vigore di una normativa con cui avremo fuoristrada vietati per moto e bici. Fermo restando che non si esclude al momento una certa autonomia per le Regioni. Se non addirittura per i Comuni.

Tutti possono consultare il testo originale della legge tramite la quale avremo fuoristrada vietato in tutta Italia dal 16 dicembre, in attesa di capire come evolveranno le cose dopo la protesta che ha preso piede nel nostro Paese in queste ore.