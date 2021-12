Colpo di scena oggi 15 dicembre con la disponibilità PS5 su Mediaworld di scena nel primo pomeriggio. La nota console Sony, a partire dalle ore 15 circa, è andata in vendita sullo store online della nota catena di elettronica e le unità messe a disposizione per l’acquisto non sono state per nulla poche. Chiariamo i dettagli di questa flash dale che giunge direttamente prima di Natale.

Il link da seguire per la nuova disponibilità PS5 su Mediaworld è raggiungibile da questo collegamento. Si tratta di una pagina ad hoc pensata per la vendita della tanto agognata console. Quest’ultima, proprio dalle ore 15 odierne, restituisce la coda virtuale composta da tutti i potenziali acquirenti del prodotto. Il numero di unità messe a disposizione della catena sono esattamente 1140. Dovrebbe trattarsi solo della versione non Digital, dunque quella che prevede il lettore Blue-Ray più costosa e venduta a prezzo di listino pari a 499 euro.

Nonostante l’importante numero di unità in vendita, la coda virtuale è imponente. Abbiamo eseguito una prova e abbiamo sperimentato un tempo di attesa stimato cdi circa 30 minuti con circa 30.000 utenti in coda, attratti proprio dall’inaspettata disponibilità PS5 odierna. Presumibilmente, al termine di una coda di questo tipo, tutte le console saranno terminate ma intanto un migliaio di potenziali acquirenti potranno mettere la loro console sotto l’albero. In effetti, per quanto non meglio specificati, è possibile che i giorni utili per la consegna del prodotto si riducano a 4 o 5 lavorati. Dunque, ed è questa la lieta novella, in tanti potranno beneficiare della console prima del 25 dicembre per regalarla o regalarsela.

Aggiornamento 15:50 – Davvero in maniera inaspettata continua la disponibilità PS5 su Mediaworld in questa giornata di mercoledì. Al momento di questo ulteriore update è ancora attiva la coda virtuale per l’acquisto della console, segno inconfutabile che ci sono ancora unità pronte all’acquisto. Mancherà tuttavia ben poco al termine della vendita flash durata quasi un’ora.