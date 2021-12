La Coppa d’Africa è fortemente a rischio. Una serie di fattori, tutti molto importanti, mettono sempre più in forse lo svolgimento della Coppa d’Africa di anno in anno più invisa all’organizzazione calcistica. Il Covid 19 potrebbe assestare la mazzata definitiva alla Coppa d’Africa cancellando il torneo dal calendario calcistico internazionale.

La situazione più grave contro la Coppa d’Africa è certamente rappresentata dalla diffusione del Covid 19 nel continente africano. I contagi e le vittime sono pressoché incalcolabili in un continente dove molto paesi sono estremamente poveri e mal organizzati per la prevenzione e la cura del terribile morbo. Anche le vaccinazioni procedono molto a rilento rispetto ai paesi più ricchi dell’Europa e del testo del mondo.

L’ECA ha ufficializzato i suoi timori. L’organizzazione dei Club Europei più ricchi e potenti ha lamentato la mancanza di un protocollo sanitario efficace per tutelare la salute dei calciatori militanti nei principali campionati europei chiamati a rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali per la disputa della Coppa d’Africa tra il 9 gennaio ed il 6 febbraio 2022( leggi di più)

I club inglesi, spagnoli, francesi, tedeschi ed italiani , già preoccupati dalla partenza dei loro migliori atleti per la Coppa d’Africa, temono il contagio ma anche un’assenza ancora più lunga per la possibile imposizione di restrizioni e quarantene ulteriori. La minaccia è quella di non inviare i calciatori alla Coppa d’Africa aprendo un legittimo contenzioso su di una manifestazione dal calendario anomalo.

Fino a quando i calciatori africani erano una rarità importava bene poco al resto del mondo quando di giocasse la Coppa d’Africa. Oggi che gli atleti africani sono sempre più numerosi e decisivi nei rispettivi club le assenze cominciano a diventare pesanti al punto di poter addirittura condizionare l’esito finale di un campionato o di una coppa. Il Covid 19 potrebbe esser dunque la testa di ponte ideale per cambiare la situazione. La Coppa d’Africa potrebbe esser rinviata ed allineata alle altre competizioni come gli Europei di Calcio e la Copa America.

Rinviare la Coppa d’Africa sarebbe una decisione molto saggia per tutelare la salute dei calciatori, difendere gli interessi dei club che li pagano a peso d’oro, garantire la regolarità dei campionati nazionali. Dal Camerun arrivano smentite e rassicurazioni: la Coppa d’Africa si giocherà regolarmente nel periodo previsto. Ma l’impressione generale è che il braccio di ferro sia appena cominciato.

Continuate a leggere Oprimagazine: Sport, Attualità, Musica e Spettacolo, nuove Tecnologie.