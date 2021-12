Bisogna prestare molta attenzione alla questione relativa al bonus Renzi, in quanto potrebbero esserci novità significative passando dal 2021 al 2022. Stando a quanto raccolto in queste ore, infatti, la questione pare si stia complicando non poco per gli italiani assunti come dipendenti tramite contratto a tempo indeterminato o determinato. Rispetto alle informazioni riportate alcuni mesi fa, infatti, non abbiamo ancora un quadro chiaro in grado di farci capire quali possano essere gli scenari a lungo termine.

Evoluzione del bonus Renzi dal 2021 al 2022

Sostanzialmente il bonus Renzi ci ha consentito di accumulare fino a 1.200 euro all’anno, destinato come detto a tutti i lavoratori dipendenti come una sorta di bonus di tipo fiscale. Siamo passati dagli 80 euro previsti inizialmente dalle disposizioni legislative a 100 euro. Qualcuno aveva ipotizzato addirittura che nel corso del 2022 si potesse arrivare a 120 euro, complice la crisi generata dalla pandemia Covid, ma allo stato attuale non ci sono i presupposti per mettere sul banco un incremento della quota.

Al contrario, lo scenario pare essere peggiorato e a questo punto non si esclude che gli italiani possano andare incontro ad un taglio per il bonus Renzi 2022. Dettaglio, questo, che ovviamente non interessa Partite IVA e liberi professionisti. Qualora dovesse concretizzarsi uno scenario così negativo, tuttavia, non dovrebbe esserci la cancellazione a 360 gradi per il bonus in questione. Alcuni addetti ai lavori affermano che potrebbe essere riconosciuto in termini di detrazioni fiscali.

Dunque, il bonus Renzi 2022 potrebbe tornare utile in un secondo momento, senza incidere in modo sostanzialmente sulle nostre tasche. Solo ipotesi ed indiscrezioni fino a questo momento, in attesa che attraverso l'apposita riforma ci sia per tutti una situazione più chiara.