Giungono interessanti novità per quanto concerne la Coppa d’Africa 2021/2022, la grande competizione continentale che dovrebbe prendere il via domenica 9 gennaio 2022 e concludersi poi domenica 6 febbraio. Ebbene, l’evento potrebbe essere annullato a causa di problemi legati alla pandemia da Covid-19, questa volta per la nuova variante Omicron che sta colpendo in maniera insistente l’Africa. Secondo quanto spiegato da RMC Sport, la Coppa (la cui edizione si sarebbe dovuta disputare in Camerun) potrebbe essere annullata e l’annuncio giungere a breve da parte della Confederazione calcistica africana (Caf). Per adesso non c’è ancora alcuna notizia ufficiale, ma la situazione è in continuo monitoraggio e le relative riflessioni sono in corso.

Quella che alcune settimane fa era una riflessione oggi è diventata molto più di una possibilità negli ultimi giorni. Sempre secondo quanto riportato da RMC Sport, la Confederazione del calcio africano potrebbe essere pronta ad annunciare la cancellazione della Coppa d’Africa 2021/2022. Molti allenatori hanno optato per questa possibilità, malgrado per il momento non sia ancora stata annunciata una decisione ufficiale. Oltre alle difficoltà organizzative legate al Covid-19 ed alla sua nuova variante Omicron (che spaventa sempre di più e che si sta espandendo in ogni parte del mondo), la Caf sta affrontando i reclami di alcuni club, per la maggior parte britannici, che vorrebbero poter trattenere i giocatori in patria nelle prossime settimane. I calciatori africani convocati dalla loro selezione dovrebbero effettuare una quarantena al loro ritorno nel Regno Unito e questo priverebbe quindi i club dei loro giocatori per un periodo più lungo (l’Inghilterra, ad oggi, è interessata da un’ondata significativa di casi di Covid).

I giocatori del Napoli che potrebbero partire per disputare la Coppa d’Africa sono il difensore Kalidou Koulibaly, il centrocampista Anguissa ed il centroavanti Osimhen. Un anno dopo, purtroppo, la situazione Covid non è migliorata e l’insorgenza della variante Omicron, per giunta, rischia di rimandare ancora una volta la competizione continentale africana.

