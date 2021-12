In un post pubblicato su Instagram e subito rimosso, Britney Spears ricorda Justin Timberlake e della sofferenza vissuta una volta terminata la relazione. Le due popstar si amarono dal 1999 al 2002, anno in cui Timberlake pubblicò il singolo Cry Me A River, a lei dedicato. In quegli anni Britney Spears era molto giovane, per questo ancora troppo fragile per affrontare le conseguenze della fine di una relazione così importante nel contesto del mainstream.

Britney Spears ricorda Justin Timberlake

“Ho vissuto nel mio appartamento per un anno e non ho parlato con nessuno”, scrive Britney Spears nel post fantasma. Una volta conclusa la storia con Justin Timberlake, infatti, la popstar si chiuse in se stessa sentendo una certa difficoltà nel relazionarsi con il mondo esterno.

Uno stato di cose certamente difficile da gestire, visto che in quel tempo la cantante era impegnata con il Dream Within A Dream Tour e aveva appena lanciato il terzo disco Britney (2001) che conteneva singoli di successo come I’m A Slave 4 U.

Nello stesso post, infine, Britney Spears si è scagliata contro Diane Sawyer, una giornalista ingaggiata dal suo manager di allora proprio nel momento in cui soffriva per la fine della relazione con Justin Timberlake.

Britney Spears contro Diane Sawyer

Secondo il racconto pubblicato nel post, la giornalista Diane Sawyer arrivò nell’appartamento privato di Britney Spears su ingaggio del suo manager. Ecco il racconto della popstar:

“Il mio manager mise quella donna nel mio salotto e mi costrinse a parlarci. Lei voleva farmi sentire in colpa, ha iniziato a chiedermi se avessi un problema con lo shopping, una sorta di dipendenza, ed è persino riuscita a farmi piangere. Nonostante vivessi da un anno chiusa nel mio appartamento, senza parlare con nessuno, lei continuava a dirmi che ero nel torto“.

Infine, la popstar immagina la stessa intervista rilasciata oggi, e la sua risposta è perentoria:

“All’epoca ero una bambina, tante cose non le capivo: oggi sarebbe sicuramente diverso, le direi che può baciare il mio cu*o bianco“.

Britney Spears ricorda Justin Timberlake e soprattutto il dolore per quella rottura: “Un vero shock, non sono mai riuscita a condividere quel momento, non me la sentivo”. Con la risoluzione della tutela del suo patrimonio, ora, la popstar si sta togliendo diversi sassolini dalle scarpe, specialmente per riprendersi il suo passato.

