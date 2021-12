Da gennaio 2022, come vi avevamo raccontato in questo articolo, bisognerà dire addio ai servizi VAS in abbonamento sulla rete WindTre, ma le novità non finiscono qui: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, da febbraio 2022 toccherà anche a quelli ad acquisto singolo, chiamati anche ‘one-shot’, salvo rare eccezioni. WindTre da poche ora ha aggiornato l’informativa relativa ai servizi VAS nella pagina ‘WindTre Informa’ del sito ufficiale, rendendo note le prossime modifiche che interveranno sulla questione, che ha fatto ‘piangere’ migliaia di utenti, spesso ignari dell’attivazione di tali servizi (credito prosciugato docet, spesso in modo del tutto inconsapevole da parte della vittima).

Il gestore unico, al momento, consente a chi vuole di fare richiesta gratuita dello sblocco o de-barring dei servizi VAS. Che si tratti di servizi a sovrapprezzo in abbonamento o ad acquisto singolo, WindTre, a partire da febbraio 2022 nel secondo caso, non consentirà più a vecchi e nuovi clienti di fruire dei servizi VAS, nemmeno volendolo. Per quanto riguarda le eccezioni di cui sopra, non rientreranno nella categoria dei Servizi Premium soppressi quelli utili per il televoto, per le donazioni solidali ed a partiti politici, per i servizi bancari o di mobile ticketing (trasporto pubblico e parcheggi), servizi postali di natura privata ed universale postale, elettronici di recapito certificato o di posta elettronica certificata (parliamo di servizi di pubblica utilità, che non potevano certamente rientrare nella categoria più ampia dei servizi VAS che WindTre bloccherà entro febbraio 2022).

Speriamo che la questione sia adesso chiara: neppure volendolo sarà possibile fruire dei Servizi Premium sulla rete WindTre a partire dal prossimo febbraio (qualcuno, magari, ne sentirà anche la mancanza, chi può dirlo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

