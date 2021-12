Servant 4 ha già ottenuto il rinnovo da parte di Apple TV+, ancor prima che sia diffusa la terza stagione: il thriller psicologico, creato e scritto da Tony Basgallop e prodotto da M. Night Shyamalan, proseguirà con almeno un altro capitolo.

L’annuncio di Servant 4 è arrivato a poco più di un mese dal debutto della stagione 3, attesa sulla piattaforma il prossimo 21 gennaio. La serie vede protagonisti Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Black Mirror), Nell Tiger Free (Game of Thrones) e Rupert Grint (Snatch) e segue Dorothy (Ambrose) e Sean Turner (Kebbell), una ricca coppia di Philadelphia in lutto dopo un’indicibile tragedia, alle prese con la nuova tata del loro figlioletto, Leanne (Free) il cui arrivo segna l’inizio di una serie di eventi spaventosi.

Il rinnovo di Servant 4 è stato annunciato dal direttore della programmazione di Apple tv+, Matt Cherniss, che ha dichiarato a The Hollywood Reporter: “Fin dal primo episodio di Servant il pubblico sparso in tutto il mondo ha amato allacciare le cinture per questa corsa da brivido, attratto dall’universo cinematografico, inquietante e pieno di colpi di scena, che M. Night Shyamalan ha creato”.

La conferma di Servant 4 è frutto dei risultati raggiunti dalla precedente, ha spiegato il dirigente dello streamer, che ha anche annunciato un cambio di rotta per la prossima stagione: “Con ogni stagione piena di suspense, gli spettatori sono stati in grado di vivere gli incubi ad occhi aperti di questi personaggi avvincenti a un livello sempre più profondo, e non vediamo l’ora che tutti vedano cosa c’è in serbo mentre questo avvincente mistero prende un’altra sorprendente svolta nella stagione quattro“.

Servant 4 non ha ancora una data d’uscita, d’altronde non ha nemmeno ancora debuttato la terza stagione, che sarà disponibile con 10 nuovi episodi dal 21 gennaio su Apple Tv+. Ecco il trailer di Servant 3 che vede Dorothy e Sean nel disperato tentativo di andare avanti con le loro vite, mentre Leanne avverte che il passato può tornare a perseguitarli in qualsiasi momento.

