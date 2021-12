In Che Fine Mi Fai di Bais c’è tutto il flusso di coscienza di chi vive una relazione tormentata. Un dialogo immaginario, quello scritto da questo giovane artista, con l’altra metà della coppia che non riesce ad assumere una posizione né le responsabilità degli alti e bassi del rapporto.

Che Fine Mi Fai di Bais

Che Fine Mi Fai di Bais è in lizza per il Festival di Sanremo 2022 e ha accesso alla finale di Sanremo Giovani che avrà luogo mercoledì 15 dicembre 2021. “È una canzone importantissima per me e spero lo diventi presto anche per voi”, scrive sui social il giovane artista che è anche l’unico autore del testo del brano in gara.

La canzone si muove su un pop leggero e apparentemente spensierato, con la voce di Bais che si muove tra levare e riverberi su un beat incisivo. Notevoli sono le sfumature elettroniche, il forte ricorso ai synth ma anche l’apporto degli strumenti acustici che conferiscono calore a tutto il brano.

Per raccontare le dinamiche della coppia in bilico, Bais ricorre a rime audaci – “Sei contromano, ti schianti e poi dici ‘piano'” – alternate a espressioni più schiette – “Credere ancora a noi due è una bella fatica“ – proprio per alternare i due mood diversi dello stato di cose di una crisi di coppia.

Chi è Bais

Bais è il secondo cognome di Luca Zambelli, cantautore nato a Bassano Del Grappa e cittadino milanese. La sua più grande passione sono il pianoforte e la chitarra, e la sua esperienza discografica è iniziata nel 2020 con il EP d’esordio Apnea, un concentrato di pop e r’n’b con il quale ha dipinto con i suoni una serie di tramonti ed elementi della natura, gli stessi che ama rappresentare con la sua macchina fotografica quando si cimenta nelle arti visive.

Di seguito il testo di Che Fine Mi Fai di Bais.

Testo