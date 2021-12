VASCO ROSSI “Siamo qui” best Lato A – Se ti potessi dire… La verità

VASCO ROSSI “Siamo qui” best Lato B appuntamento

Ho incontrato VASCO ROSSI che mi ha fatto ascoltare tutto il suo nuovo album “Siamo qui”.

Nei due video che ho allegato c’è una sorta di doppio trailer con momenti tratti dal nostro incontro, suddivisi in due parti, Lato A e B come quelli del vinile. La versione integrale di due ore andrà in onda stasera durante uno speciale WE HAVE A DREAM in diretta dalle 21:00, in contemporanea su www.redronnie.tv, homepage www.optimagazine.com e social. In questi ultimi giorni Vasco ha spoilerato alcune clip del nostro incontro, soprattutto sulle sue storie di Instagram.

Io e lui non siamo d’accordo su tante cose, e ci tiene a precisarlo, ma ci ritroviamo insieme per amicizia. Lui ha con me analizzato, raccontato e cantato tutte le canzoni dell’album, partendo da quelle uscite come singolo in passato che non avevamo ancora ascoltato insieme: “La verità” e “Se ti potessi dire”. Siamo poi partiti dall’inizio dell’album con “Undicesimo comandamento” per ascoltare tutte le altre tracce: “L’amore l’amore”, “Siamo qui”, “La pioggia alla domenica”, “Tu ce l’hai con me”, “Un respiro in più”, “Ho ritrovato te”, “Prendiamo il volo”, “Patto con riscatto” e “Una canzone d’amore buttata via”, il cui titolo, col senno di poi, per Vasco avrebbe dovuto essere “Non lasciarmi andar via”. Tra un brano e l’altro tante riflessioni, alcune molto profonde, altre divertenti. Vasco ha giocato sul fatto che Crozza ha detto che mi sono reincarnato. Io gli ho ribadito che siamo uniti nell’amicizia e nella musica e Vasco ha fatto una considerazione sulla musica splendida. Ha raccontato il senso di “Siamo qui”, pieni di guai esistenziali, perché nascondiamo quello che siamo dentro quello che abbiamo. Viviamo l’apparenza.

“La mie canzoni sono impressioniste. Dio è morto, oggi è la scienza il senso del mondo, il dio denaro. Per l’universo il senso non c’è.” Vasco mi ha detto di aver rivalutato le illusioni, che lui è sincero nelle canzoni e che trova motivo a esistere perché va sul palco. “In questo mondo non c’è niente di serio, l’unica cosa che conta è l’amore e anche la musica.”

So che in tanti aspettano il tradizionale incontro dove da tanti anni Vasco mi racconta l’intero suo album. Anche questa volta rimarrete sorpresi e non riuscirete a staccare neppure un secondo per l’intensità con cui racconta le sue canzoni.

