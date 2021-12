Potrebbe essere davvero interessante, dal punto di vista hardware, la nuova fotocamera dei prossimi iPhone 14 Pro, stando almeno alle indiscrezioni raccolte questa mattina. Dopo aver fatto il punto della situazione per quanto riguarda la porta USB, come avrete notato con il nostro articolo di fine novembre, oggi tocca concentrarsi su un altro aspetto relativo alla sua potenziale scheda tecnica che potrebbe fare la differenza, in relazione alla fotocamera. Vediamo, dunque, come stanno le cose in base alle informazioni raccolte in mattinata.

Cosa possiamo aspettarci dalla fotocamera dei prossimi iPhone 14 Pro

Partiamo da un presupposto, ovvero che Apple pare aver in programma il lancio di quattro dispositivi durante il 2022. Mi riferisco ad un iPhone 14 da 6,1 pollici, un iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici. Queste le notizie che sono state fornite di recente dall’analista Jeff Pu. Stando a quanto riportato da MacRumors, i due modelli Pro saranno dotati di un modulo dedicato alla fotocamera posteriore contenente una tripla lente con un obiettivo grandangolare da 48 megapixel.

A questo, poi, con gli iPhone 14 Pro avremo anche obiettivi ultragrandangolari e teleobiettivi da 12 megapixel. Sempre in termini di scheda tecnica, poi, ci si aspetta che i nuovi device “Pro” siano dotati di 8 GB di RAM, rispetto ai 6 GB dei modelli di iPhone 13 Pro. Scenario che ad oggi oggi appare plausibile, alcune se altre specifiche di iPhone 14 previste da Pu allo stato attuale appaiono decisamente meno scontate. Vedere per credere le voci secondo cui questi prodotti presenteranno display a 120Hz.

A detta della fonte, inoltre, i nuovi iPhone 14 avranno una versione base che potrà contrare su 64 GB di spazio di archiviazione interna, nonostante la gamma di iPhone 13 meno recente parta dal doppio. Dunque, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere sui prossimi iPhone 14 Pro.