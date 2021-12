I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 hanno ricevuto il primo aggiornamento beta alla One UI 4.0 un mese fa. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’azienda sudcoreana ha rilasciato l’upgrade stabile passando per tre release beta. Tuttavia, non si è potuto parlare di un aggiornamento effettivamente stabile per via dei problemi riscontrati dagli utenti, che hanno costretto l’OEM asiatico a sospendere il rilascio. Ora, la società ha rilasciato un altro aggiornamento beta per correggere questi bug. La compagnia ha annunciato tramite il forum Samsung Members di aver iniziato la distribuzione del quarto aggiornamento beta della One UI 4.0 per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Il nuovo upgrade viene fornito con una versione firmware con suffisso ‘ZUL4‘, ora disponibile in Corea del Sud. Il nuovo software risolve il bug che costringeva il telefono ad avviarsi in modalità provvisoria o in modalità di ripristino, ed anche quello che ripristinava tutte le applicazioni nelle proporzioni 16:9 o 4:3. Il colosso di Seul, nel registro delle modifiche, fa sapere che il bug che impediva l’apertura di alcuni collegamenti nell’app Facebook è stato anche corretto. Il produttore asiatico ha messo una pezza pure alla disfunzione che impediva l’esecuzione dell’app ‘Kiwoom Securities’ sui pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Se possedete uno di questi dispositivi pieghevoli importati dalla Corea del Sud potrete verificare la disponibilità del quarto aggiornamento beta della One UI 4.0 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ (facendo sempre attenzione alla percentuale di carica residua, che non dovrà essere al di sotto del 50% per proseguire). Una volta risolti tutti i bug critici, il colosso di Seul potrebbe riprendere il roll-out della versione stabile, prima in Corea del Sud e poi negli altri mercati del mondo.

