Bisogna analizzare bene la questione per tutti coloro che si chiedono quando arriva il rimborso 730 direttamente dall’Agenzia delle Entrate a dicembre 2021, considerando il fatto che in Italia è prevista una diversa gestione dei casi a seconda della categoria di appartenenza. Dunque, dopo aver condiviso a maggio alcune dritte per procedere in modo corretto con la dichiarazione, come forse ricorderete tramite il nostro ultimo articolo a tema, questo martedì occorre inquadrare la questione sotto un altro punto di vista.

Tutte le distinzioni del caso su quando arriva il rimborso 730 dall’Agenzia delle Entrate

Dunque, tutti coloro che si pongono domande su quando arriva il rimborso 730 dall’Agenzia delle Entrate devono tener conto che, ad oggi, ogni condizione lavorativa presenti delle differenze sostanziali. Decisamente meno articolato il discorso per coloro per i pensionati e per i lavoratori dipendenti. In quest’ultimo caso, infatti, la quota che spetta al diretto interessato viene pagata al primo stipendio utile a partire dal mese successivo in cui il sostituto d’imposta riceve il prospetto di liquidazione.

Ci si riferisce, in questo caso specifico, alla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che certifica il diritto al rimborso ed ha il compito di indicarne l’entità. Come accennato, discorso simile viene fatto coi pensionati. Basti pensare al fatto che il cittadino capace di presentare la dichiarazione dei redditi nell’ultimo slot disponibile, quello compreso tra il 1 ed il 30 Settembre 2020, avrebbe dovuto ottenere il rimborso 730 saldato in pensione nel mese di Novembre.

Qualora si abbia diritto al rimborso 730 appartenendo ad altra categoria, tipo Partite IVA, occorre per forza di cose comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie. Sarà quest’ultima ed erogare il pagamento, ma in questo caso i tempi di attesa potrebbero arrivare anche a sei mesi. Insomma, bisogna tenere a mente queste linee guida.