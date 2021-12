Ci sono delle importanti precisazioni da fare sulla scadenza Green Pass alla vigilia del 15 dicembre. Proprio nella giornata di domani, c’è un importante cambiamento relativo alla validità del certificato verde che in molti non potranno trascurare di certo.

Cosa cambia dal 15 dicembre

Per decisione del Governo Draghi l’iniziale validità del Green Pass di ben 12 mesi è stata ridotta e non di poco. Nella giornata di domani appunto, entra in vigore la nuova normativa per la quale il certificato verde non sarà più attivo dopo i 9 mesi dalla sua erogazione. Cambiano dunque le carte in tavola per una discreta fetta di cittadini italiani, i primi ad essersi vaccinati ad inizio 2021. In particolare, chi ha ottenuto il pass prima della metà di marzo, già nelle prossime ore, si vedrà negato l’accesso in numerosi contesti.

A chi si concretizzerà la scadenza Green Pass già domani ma poi a seguire nel prosieguo di dicembre e oltre si presentano due principali strade da percorrere. La prima resta quella di procedere alla terza dose booster e ottenere dunque un nuovo certificato verde, tra l’altro anche rafforzato, che consentirà di usufruire di numerosi servizi e entrare in luoghi pubblici di diverse tipologie. L’altra opzione invece è quella che prevede il ricorso ai tamponi ciclici per poter ottenere il prezioso documento. In quest’ultimo caso la validità dei pass resta molto breve: quella con test rapido è di 48 ore dal momento dell’esecuzione, mentre quella del molecolare è stata estesa a 72 ore.

Vista la scadenza Green Pass dietro l’angolo per diversi italiani, varrà la pena prendere in considerazione le informazioni appena riportate. Chi non sarà immediatamente impattato dalla mancata validità del suo certificato, farà comunque bene a calcolare il momento esatto in cui saranno trascorsi 9 mesi dalla sua ultima dose di vaccino per regolarsi sul da farsi, qualsiasi possa essere la sua decisione finale.